Promosyonda Eylül yarışı başladı! Emeklilerin gözü kulağı ondaydı! 10 bin TL'ye yükseldi! 2022 Eylül emekli promosyonları Akbank, Garanti, Yapıkredi....

TÜRKİYE İŞ BANKASI

1 Eylül- 31 Ekim tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL'den düşük maaşlar için 5.000 TL, 1.500 - 2.500 TL arası maaşlar için 6.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor. Emekli maaşını farklı bir bankadan ya da PTT aracılığı ile alan ve maaşında bloke bulunmayan emekliler, şubeye gitmeden İşCep üzerinden emekli maaş taşıma ve promosyon başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor.