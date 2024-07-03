Promosyona temmuz zammı! Liste geldi: 3 Temmuz en yüksek promosyon veren banka hangisi? İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, ING...

1

Emekli vatandaşlar için Temmuz ayı, merakla beklenen maaş zammının yanı sıra emekli promosyonlarında da hareketlilik sinyalleri veriyor. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında, maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emekliler, promosyonlarda da rekor bir artış bekliyor. Peki bankalar bu beklentiye nasıl yanıt verecek? Henüz resmi bir açıklama gelmese de mevcut kampanyalar ve uzman görüşleri, ipuçlarını şimdiden sunuyor.