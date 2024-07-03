Promosyona temmuz zammı! Liste geldi: 3 Temmuz en yüksek promosyon veren banka hangisi? İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, ING...

Emekli vatandaşlar için Temmuz ayı, merakla beklenen maaş zammının yanı sıra emekli promosyonlarında da hareketlilik sinyalleri veriyor. Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında, maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emekliler, promosyonlarda da rekor bir artış bekliyor. Peki bankalar bu beklentiye nasıl yanıt verecek? Henüz resmi bir açıklama gelmese de mevcut kampanyalar ve uzman görüşleri, ipuçlarını şimdiden sunuyor.
20 Bin TL Sınırı Aşılabilir mi?
İşte Garanti BBVA, Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası, ING, Denizbank, Fibabanka, QNB Finansbank, Türkiye Finans, Vakıfbank ve Akbank'ın güncel emekli promosyon tekliflerinin detayları:
Garanti BBVA: 15.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor.
Ziraat Bankası: 12.000 TL'ye varan promosyon imkanı sağlıyor.
Halkbank: Emekli maaşına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon veriyor.
İş Bankası:12.000 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunuyor.