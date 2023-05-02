Prime takılana B PLANI! SGK açıkladı, EYT’siz 3600 günle kısmi emeklilik imkanı da cepte! SGK’ya başvuranlar toplu para alacak! 2008 öncesi ve sonrası...

Her çalışanın hayali emekliliğe kavuşmak. Ülkemizde emeklilik için yıl, yaş ve prim şartlarını doldurmak gerekiyor. Ancak primi eksik olduğu için emekli olamayan pek çok kişi var. Bu kişiler ödedikleri primlerin parasını toplu olarak geri alabiliyor. Peki, kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...