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Haberler Ekonomi Prime takılana B PLANI! SGK açıkladı, EYT'siz 3600 günle kısmi emeklilik imkanı da cepte! SGK'ya başvuranlar toplu para alacak! 2008 öncesi ve sonrası...

Prime takılana B PLANI! SGK açıkladı, EYT'siz 3600 günle kısmi emeklilik imkanı da cepte! SGK'ya başvuranlar toplu para alacak! 2008 öncesi ve sonrası...

Prim ve yıl şartını tamamlayamayanlar için yeni açıklama geldi. Bilindiği üzere EYT yasasıyla birlikte 4 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkını kazandı. Ancak bazı sigortalılar, emeklilik şartlarını tamamlayamıyor. Primini tamamlayamadığı için emekli olamayanlar ise toplu ödeme alabilecek. Bu kişiler SGK'ya başvurarak birikmiş primlerini geri alabiliyor. Vefat durumunda ise yakınlarına bu imkan veriliyor. Peki, kimler toplu ödeme alacak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
02.05.2023 17:58 - Son Güncelleme: 02.05.2023 17:58
Prime takılana B PLANI! SGK açıkladı, EYT’siz 3600 günle kısmi emeklilik imkanı da cepte! SGK’ya başvuranlar toplu para alacak! 2008 öncesi ve sonrası...

Her çalışanın hayali emekliliğe kavuşmak. Ülkemizde emeklilik için yıl, yaş ve prim şartlarını doldurmak gerekiyor. Ancak primi eksik olduğu için emekli olamayan pek çok kişi var. Bu kişiler ödedikleri primlerin parasını toplu olarak geri alabiliyor. Peki, kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...

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Prime takılana B PLANI! SGK açıkladı, EYT’siz 3600 günle kısmi emeklilik imkanı da cepte! SGK’ya başvuranlar toplu para alacak! 2008 öncesi ve sonrası...

8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar ya da borçlanmayla başlangıcını bu tarihe çekenler prim ve yıl şartını tamamlar tamamlamaz emeklilik imkanı elde ediyor.

Prime takılana B PLANI! SGK açıkladı, EYT’siz 3600 günle kısmi emeklilik imkanı da cepte! SGK’ya başvuranlar toplu para alacak! 2008 öncesi ve sonrası...

SSK'lılarda 5.000-5.975, Bağ-Kur'lular ve memurlarda da kadınların 7.200, erkeklerin 9.000 prim günü tamamlaması yetiyor.

Prime takılana B PLANI! SGK açıkladı, EYT’siz 3600 günle kısmi emeklilik imkanı da cepte! SGK’ya başvuranlar toplu para alacak! 2008 öncesi ve sonrası...

Bu süreyi tamamlayamayanlar için ise SSK'lılarda 3.600, Bağ-Kur'lularda 5.400 günle kısmi imkanı bulunuyor. Ancak burada belirlenen yaşı da tamamlamak gerekiyor.

Prime takılana B PLANI! SGK açıkladı, EYT’siz 3600 günle kısmi emeklilik imkanı da cepte! SGK’ya başvuranlar toplu para alacak! 2008 öncesi ve sonrası...

Bazı sigortalılar, emeklilik şartlarını tamamlayamıyor.

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