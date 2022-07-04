Prim ve yıl şartını tamamlayana 44-45-46 yaş müjdesi! EYT ile emeklilik bekleyenler! 2000, 2001, 2002 yıl ve 5000, 5975 gün...
Emeklilik için gün sayan yüz binlerce kişi son günlerde yaşanan gelişmelerin hemen sonrasında yapılan açıklamaları büyük bir merakla takip ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada öncelikli olarak gündemde sözleşmelilerin bulunduğu ifade edilmişti. 2. sırada yer alan EYT ile ilgili neler yaşanacağı gündemdeki yerini sık sık alıyor. Yapılacak çalışmalar kapsamında hangi formüllerle düzenlemenin hayata geçirileceği büyük önem arz ediyor. Bu doğrultuda çeşitli formüller emekliliği bekleyenler tarafından merak ediliyor. İşte EYT meselesi hakkında detaylar...
EYT ile ilgili yapılan son açıklamalar ve yaşanan son gelişmeler yüz binlerce kişinin son günlerde merak ettiği konulardan birisi oldu. Son olarak 2019 yılında gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT ile ilgili çalışmalarımız da var. Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Sonra EYT de var... Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz." ifadelerini kullandı.Bu çalışmanın çok yakın bir zamanda başlaması bekleniyor ve çeşitli formüller gündeme geliyor. Emekli memur zammı, asgari ücret zammı ve 3600 ek gösterge meselesinin ardından gözler EYT'ye çevrilmiş durumda. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte son dakika gelişmeler!
BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI
Asgari ücrete yapılan zammın ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile önemli bir gelişme yaşandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayında EYT'lileri yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.
"EYT ile ilgili çalışmalarımız da var." diyen Bakan Bilgin, "Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Sonra EYT de var... Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz." ifadelerini kullandı.
EYT DÜZENLEMESİ TEMMUZ AYINDAN SONRA MASAYA GELECEK
Temmuz ayına kadar da sözleşmesi memurlara yeni haklar düzenlemesinin ayrıntılarının netleşmesi beklenirken, bu ayın sonrasında ise EYT düzenlemesi Bakanlığın öncelikli gündemine girecek.