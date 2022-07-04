Prim ve yıl şartını tamamlayana 44-45-46 yaş müjdesi! EYT ile emeklilik bekleyenler! 2000, 2001, 2002 yıl ve 5000, 5975 gün...

EYT ile ilgili yapılan son açıklamalar ve yaşanan son gelişmeler yüz binlerce kişinin son günlerde merak ettiği konulardan birisi oldu. Son olarak 2019 yılında gündeme gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "EYT ile ilgili çalışmalarımız da var. Listenin ilk sırasında sözleşmeliler var. Sonra EYT de var... Bu sorunlar halledilecek. Bu önümüzdeki sorunların hepsini çözeceğiz." ifadelerini kullandı.Bu çalışmanın çok yakın bir zamanda başlaması bekleniyor ve çeşitli formüller gündeme geliyor. Emekli memur zammı, asgari ücret zammı ve 3600 ek gösterge meselesinin ardından gözler EYT'ye çevrilmiş durumda. Peki, EYT ne zaman çıkacak? İşte son dakika gelişmeler!