Pamuk diyarı Çukurova'da artık tropik meyveler yetiştiriliyor! Yaban mersininin kilosu 120 lira
Türkiye'nin en erkenci sebze ve meyvesinin yetiştiği Adana'da iklimle birlikte ürün çeşitliliği değişti. Bir zamanlar pamuk ve buğday diyarı olan Adana, artık tropik meyvelerle ekonomiye katkı sunuyor. O meyvelerden olan yaban mersini de marketlerde 120 liradan alıcı buluyor.
Son yıllarda özellikle yüksek katma değeri ve ihracat talebi nedeniyle Akdeniz bölgesinde tropikal meyve yetiştiriciliğine ilgi gösteren üreticiler, bu türler için bahçeler oluşturmaya başladı. Adana, artık tropik ürünlerle de ekonomiye katkı sunuyor. İlk olarak muz ile tropik meyve üretimine başlayan çiftçiler daha sonra sırasıyla avokado, ejder meyvesi, kivi yetiştirdi.
Bu ürünlerde hem iklim değişikliği hem de gelişen tarım sistemleri sayesinde para kazanan çiftçiler son olarak da Karataş ilçesinde 10 dönüm alana yaban mersini serası kurdu. Kilogram fiyatı marketlerde 120 liradan satılan yaban mersininin de ekim alanlarının gelecek senelerde artması bekleniyor.
"EKİM ALANI ARTINCA PAZAR DA GENİŞLEYECEK"
İhlas Haber Ajansı'na konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Çukurova'da tropik ürün ekim alanlarının genişlediğini söyledi. Yaban mersini meyvesinin de Çukurova bölgesine adapte olduğunu anlatan Doğan, "Yaban mersininin ekonomik değeri yüksek ancak halk arasında bilinmediği için şu anda satışında zorlanıyoruz.
"TROPİKAL ÜRÜNLER ÇOĞALMAKTA"
Adana'nın eskiden pamuk ağalarıyla anıldığını belirten Doğan, "Eskiden sadece pamuk, buğday, kavun ve karpuz gibi ürünler vardı. Şu anda Adana'da yılın 365 günü ekim, dikim ve hasat var.