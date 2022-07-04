Pamuk diyarı Çukurova’da artık tropik meyveler yetiştiriliyor! Yaban mersininin kilosu 120 lira

Son yıllarda özellikle yüksek katma değeri ve ihracat talebi nedeniyle Akdeniz bölgesinde tropikal meyve yetiştiriciliğine ilgi gösteren üreticiler, bu türler için bahçeler oluşturmaya başladı. Adana, artık tropik ürünlerle de ekonomiye katkı sunuyor. İlk olarak muz ile tropik meyve üretimine başlayan çiftçiler daha sonra sırasıyla avokado, ejder meyvesi, kivi yetiştirdi.