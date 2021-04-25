RAMAZAN İMSAKİYE
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Prefabrik ev alacaklara müjde! İhtiyaç sahiplerine 30 bin TL destek! Nisan 2021 geri ödemesiz hibe kredi nasıl alınır?

Prefabrik ev alacaklara müjdeli haber geldi, bazı kurum ve kuruluşlar ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL destek veriyor. Konut fiyatlarının yüksek olmasından dolayı prefabrik ev fırsatlarını yakından takip eden vatandaşlar bir yandan da devletin verdiği desteklerin neler olduğunu merak ediyor. Prefabrik ev alacaklara hibe desteği verildiğinin öğrenilmesi ve heyecanı arttırdı, merakla detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Nisan 2021 geri ödemesiz hibe kredi nasıl alınır? Prefabrik ev almak isteyenler bu desteklerden yararlanmak için hangi şartları taşımalı? İşte tüm detaylar…

25.04.2021 13:07 - Son Güncelleme: 25.04.2021 13:07
Prefabrik ev alacaklara müjde! İhtiyaç sahiplerine 30 bin TL destek! Nisan 2021 geri ödemesiz hibe kredi nasıl alınır?

Prefabrik ev alacaklara müjdeli haber geldi, bazı kurum ve kuruluşlar ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL destek veriyor. Konut fiyatlarının yüksek olmasından dolayı prefabrik ev fırsatlarını yakından takip eden vatandaşlar bir yandan da devletin verdiği desteklerin neler olduğunu merak ediyor. Prefabrik ev alacaklara hibe desteği verildiğinin öğrenilmesi ve heyecanı arttırdı, merakla detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Nisan 2021 geri ödemesiz hibe kredi nasıl alınır? Prefabrik ev almak isteyenler bu desteklerden yararlanmak için hangi şartları taşımalı? İşte tüm detaylar…

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Prefabrik ev alacaklara müjde! İhtiyaç sahiplerine 30 bin TL destek! Nisan 2021 geri ödemesiz hibe kredi nasıl alınır?

Ev hayali kuran milyonlarca vatandaşı sevindiren haber geldi. Hiç evi olmayan vatandaşlar devletten destek alabiliyorlar, tabii bunun için belli şartları taşıyor olmaları önemli. Devletten barınma dayanakları kapsamında verilen 30 bin TL hibe desteği yoğun ilgi görüyor. Prefabrik ev alacak olan vatandaşlar Nisan 2021 geri ödemesiz hibe kredi nasıl alınır? Sorusunun yanıtını merak ederek arama motorları üzerinden sıklıkla sorguluyor. İhtiyaç sahiplerine 30 bin TL destek ile ilgili detayları haberimizde derledik.

Prefabrik ev alacaklara müjde! İhtiyaç sahiplerine 30 bin TL destek! Nisan 2021 geri ödemesiz hibe kredi nasıl alınır?

FARKLI KURUM VE KURULUŞLARDAN İHTİYAÇ SAHİPLERİNE 30 BİN TL HİBE DESTEĞİ

Daha önce söz konusu rakam 25 bin lira olarak uygulanıyordu. Verilen desteğe gelen 5 bin liralık ilave zam ihtiyaç sahiplerini sevindirirken yine de prefabrike ev fiyatları ile kıyaslandığında yetersiz bulundu.

Prefabrik ev alacaklara müjde! İhtiyaç sahiplerine 30 bin TL destek! Nisan 2021 geri ödemesiz hibe kredi nasıl alınır?

Devletin Aile Bakanlığı üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere vermiş olduğu 30 bin lira hibe para ödemesi için başvuruda bulunmak isteyen kişilerin belirli kriterleri taşımaları gerekiyor. Bu şartlar;

Prefabrik ev alacaklara müjde! İhtiyaç sahiplerine 30 bin TL destek! Nisan 2021 geri ödemesiz hibe kredi nasıl alınır?

Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evde ikamet etmek, Muhtaç durumda olmak, Hane halkı aylık gelir toplamının hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olması yani 701,32 lira rakamını aşmaması,