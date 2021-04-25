Prefabrik ev alacaklara müjde! İhtiyaç sahiplerine 30 bin TL destek! Nisan 2021 geri ödemesiz hibe kredi nasıl alınır?

Prefabrik ev alacaklara müjdeli haber geldi, bazı kurum ve kuruluşlar ihtiyaç sahiplerine 30 bin TL destek veriyor. Konut fiyatlarının yüksek olmasından dolayı prefabrik ev fırsatlarını yakından takip eden vatandaşlar bir yandan da devletin verdiği desteklerin neler olduğunu merak ediyor. Prefabrik ev alacaklara hibe desteği verildiğinin öğrenilmesi ve heyecanı arttırdı, merakla detaylar araştırılmaya başlandı. Peki Nisan 2021 geri ödemesiz hibe kredi nasıl alınır? Prefabrik ev almak isteyenler bu desteklerden yararlanmak için hangi şartları taşımalı? İşte tüm detaylar…