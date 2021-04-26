Faiz, zam ve cezalar son dakika siliniyor! Tek tek açıklandı! Son gün uyarısı yapıldı! İşte tüm detaylar
Genel Sağlık Sigortası, ülke genelinde herkesi sağlık güvencesi içine alan bir sigorta sistemidir. Sigortalı olan kişinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, herhangi bir sağlık sorunları sonucunda sağlık yardımı alabiliyorlar. 18 yaşını geçen her birey zorunlu olarak GSS kapsamına alınıyor. 18 yaş altı çocuklar, anne ve babanın tesciline bakılmaksızın GSS kapsamındadır. 18 yaşın altındaysanız primler devlet tarafından ödeniyor.30 Nisan'a kadar Genel Saglık Sigortası (GSS) borcunu ödeyenlerden faiz ve gecikme cezası alınmayacak. Peki kimler yararlanacak? Gelir testine girenlerin borcu silinecek mi? Kimler GSS primi ödeyecek? Yeniasır'dan Faruk Erdem yazdı. İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...
Yüz binlerce kişi için son fırsat! Faizlerin tümü siliniyor. Ceza ve zam da ödenmeyecek. 30 Nisan tarihine kadar süreniz var. Sosyal güvenceye sahip olamayan kişilerin sağlık hizmetinden yararlanabilmelerini sağlayan Genel Sağlık Sigortası birçok kişi tarafından merak edilmektedir. 'Genel Sağlık Sigortası nedir?' ve 'GSS başvurusu nasıl yapılır?' soruları sıklıkla gündeme gelmektedir. Merak ettiğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...
Bunların dışında kalanlar ise sonradan düzenlenen hesaplama ile brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar her ay prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden kendileri ile eş ve çocukları olarak yararlanma hakkı kazandı. 2021 yılı için aylık 107 lira olan bu primi ödeyemeyenler ise gelir testine girdi ve primleri devlet karşıladı.
GELİR VE GİDERLER DEĞERLENDİRİLİYOR
Gelir testinde sizin gelir ve giderleriniz değerlendiriliyor. Gelir testi sosyal güvencesi olmayanların prim ödeyip ödeyemeyeceklerini; ödeyeceklerse ne kadar prim ödeyeceğini belirliyor. Gelir testi için kaymakamlıklar ve valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurmak gerekiyor.