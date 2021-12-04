Poşetini alan ŞOK’a gelecek! Koltuk takımı fırsatı! ŞOK hafta sonu indirimleri bütçeye uygun seçeneklerle sizleri bekliyor!
ŞOK hafta sonu indirimleri yine dopdolu, haftanın son hafta içi günü yaşanırken hangi kategorilerden ürünlerde ne kadar indirim olduğu merak edildi. Evinizin birçok ihtiyacını bütçeye uygun fiyatlarla satın almak için önceden haberimizdeki güncel kataloğu inceleyebilirsiniz. Poşetlerinizi alım ŞOK şubelerine ziyarete giderek stoklar bitmeden ürünlerinizi alabilirsiniz. Güncel ŞOK katalog haberimizde yer alıyor.
04.12.2021 13:48
- Son Güncelleme: 04.12.2021 13:48
En çok ziyaret edilen marketler zinciri ŞOK'ta hafta sonu indirimleri bütçeye uygun seçeneklerle sizleri bekliyor. Poşetini alan gelecek ve bir poşet yetmeyecek. Her hafta hafta sonları evinizin farklı kategoriden ihtiyaçları için ürünler satışa sunan ŞOK şubelerini ziyaret etmek isteyenler şimdiden güncel kataloğu inceleyerek alacaklarının listesini yapmak istiyor. ŞOK şubelerinde bu hafta holtuk takımından çalışma masasına, ayakkabılıktan tamirat ürünlerine, teknolojik ürünlerden oyuncaklara kadar fırsatlar yer alıyor.