Poşetini alan ŞOK’a gelecek! Koltuk takımı fırsatı! ŞOK hafta sonu indirimleri bütçeye uygun seçeneklerle sizleri bekliyor!

En çok ziyaret edilen marketler zinciri ŞOK'ta hafta sonu indirimleri bütçeye uygun seçeneklerle sizleri bekliyor. Poşetini alan gelecek ve bir poşet yetmeyecek. Her hafta hafta sonları evinizin farklı kategoriden ihtiyaçları için ürünler satışa sunan ŞOK şubelerini ziyaret etmek isteyenler şimdiden güncel kataloğu inceleyerek alacaklarının listesini yapmak istiyor. ŞOK şubelerinde bu hafta holtuk takımından çalışma masasına, ayakkabılıktan tamirat ürünlerine, teknolojik ürünlerden oyuncaklara kadar fırsatlar yer alıyor.