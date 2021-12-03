Bu maaşları alanlar yaşadı zamlanıyor! İşsizlik maaşı, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım parası, dul ve yetim maaşı, kıdem tazminatı...

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. toplantısını gerçekleştirdi. 2. toplantı 7 Aralık'ta 3. Toplantı ise 9 Aralık'ta yapılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şuana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" demişti. 2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı, yaşlılık aylığı, evde bakım parası, engelli, dul ve yetim maaşı, emekli maaşı da artacak. Bunların yanı sıra Kıdem tazminatı da kendi payına düşeni alacak. İşte yeni yılda maaşlara gelecek zamlar...