Bu maaşları alanlar yaşadı zamlanıyor! İşsizlik maaşı, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım parası, dul ve yetim maaşı, kıdem tazminatı...
Türkiye'deki tüm vatandaşlar gelecek zam haberine kilitlendi. 2022 yılı milyonlarca kişiye ilaç gibi gelecek. Ocak ayında yapılacak zam asgari ücretten yaşlılık aylığına, işssizlik maaşından evde bakım maaşına, engelli maaşından dul ve yetim maaşı gibi pek çok alanda etkili olacak. Söz konusu bu maaşları alanların yanı sıra emekli ve memurların da yüzü gülecek. Ayrıca artan maaşlarla birlikte kıdem tazminatı tavan fiyatı da değişecek. Bu maaşı alanlara müjde! İşte detaylar...
03.12.2021 11:56
- Son Güncelleme: 03.12.2021 11:56
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1. toplantısını gerçekleştirdi. 2. toplantı 7 Aralık'ta 3. Toplantı ise 9 Aralık'ta yapılacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Asgari ücretle ilgili çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete şuana kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" demişti. 2022 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı, yaşlılık aylığı, evde bakım parası, engelli, dul ve yetim maaşı, emekli maaşı da artacak. Bunların yanı sıra Kıdem tazminatı da kendi payına düşeni alacak. İşte yeni yılda maaşlara gelecek zamlar...