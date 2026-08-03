UBS'DEN ALTIN İÇİN 2027 TAHMİNİ
İsviçreli banka UBS, altının uzun vadeli görünümüne ilişkin dikkat çeken bir tahmin yayımladı. Bankaya göre Fed'in yeni faiz artışlarından kaçınması, yatırımcı talebinin yeniden güçlenmesi ve merkez bankalarının yüksek miktarda altın almaya devam etmesi halinde ons altın Haziran 2027'de 5 bin 200 dolara ulaşabilir.
UBS, uzun vadeli yükseliş beklentisine karşın kısa vadede aşağı yönlü risklerin tamamen ortadan kalkmadığını da vurguladı. Piyasaların Fed'den yeni faiz artışları beklemesi halinde ons altında 3 bin 850 dolara doğru geri çekilme görülebileceği belirtildi.
Bankanın tahmin takvimi şöyle:
UBS tahmin takvimi
Eylül 2026 4 bin 400 dolar
Aralık 2026 4 bin 600 dolar
Mart 2027 5 bin dolar
Haziran 2027 5 bin 200 dolar
Raporda altının yükselişini sınırlayan gelişmelere de yer verildi. Dünya Altın Konseyi verilerine göre külçe ve sikke talebi ikinci çeyrekte 307 tona geriledi. Borsa yatırım fonlarından çıkışların etkisiyle toplam yatırım talebi ise geçen yılın aynı dönemindeki 487 tondan 262 tona düştü.
Altına en güçlü destek merkez bankalarından geldi. Merkez bankaları ikinci çeyrekte 289 ton, yılın ilk yarısında ise toplam 345 ton altın aldı. UBS, altının yüksek seviyelerde kalabilmesi için yatırım girişlerinin yeniden güçlenmesi ve merkez bankası alımlarının çeyrek başına 300 tona yakın seyretmesi gerektiğini belirtti.
Arz tarafında ise maden üretimi yıllık bazda 948 tondan 966 tona çıktı. Geri dönüştürülmüş altın miktarının 374 tondan 326 tona gerilemesi, üretimdeki artışın fiyatlar üzerindeki baskısını kısmen sınırladı.