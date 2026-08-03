ENFLASYONDAKİ GERİLEME PİYASALARA NASIL YANSIDI?

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 31,75'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Finans Analisti İslam Memiş, 3 Ağustos günü saat 12.00'de A Haber canlı yayınında Sümeyye Gaffaroğlu'nun sorularını yanıtladı.

Piyasaların ağustos ayına daha iyimser başladığını belirten Memiş, bu görünümde iki gelişmenin etkili olduğunu söyledi. Bunlardan ilki jeopolitik gerilimin azalacağı beklentisi, ikincisi ise enflasyon verisinin tahminlerden daha olumlu gelmesi oldu.

Memiş'e göre petrol fiyatlarının düşük kalması halinde enflasyondaki gerileme eylül ayına kadar devam edebilir. Ancak küresel piyasalardaki yönü yalnızca ekonomik veriler değil, ABD ile İran arasındaki gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları da belirleyecek.