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Piyasalarda 3 Ağustos 2026 gün sonu: Petrol sert çakıldı, bankalar coştu! İşte İslam Memiş'ten altın ve borsa yorumu

Piyasalar ağustos ayına enflasyondaki düşüş ve jeopolitik yumuşama sinyalleriyle başladı. Temmuz ayında yıllık enflasyonun gerilemesi piyasalara nefes aldırırken, Finans Analisti İslam Memiş altın fiyatlarında kısa vadeli yön arayışına dikkat çekti. Dev banka UBS ise ons altın için 2027 hedefinde bulundu.

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Piyasalarda Enflasyon Etkisi: BIST 100 Kayıpla Kapandı

3 Ağustos 2026 Pazartesi günü ekonomi gündeminde enflasyon, Borsa İstanbul'daki dalgalı seyir ve değerli metallerdeki beklentiler öne çıktı. Temmuz enflasyonunun beklentilerin altında kalması piyasalara sınırlı destek verirken BIST 100 günü yüzde 0,35 kayıpla kapattı.

Enflasyonun Düşüşü Piyasalara Nasıl Yansıdı?

ENFLASYONDAKİ GERİLEME PİYASALARA NASIL YANSIDI?

Temmuz ayı enflasyonu yüzde 31,75'e gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Finans Analisti İslam Memiş, 3 Ağustos günü saat 12.00'de A Haber canlı yayınında Sümeyye Gaffaroğlu'nun sorularını yanıtladı.

Video Oynatma İkonu Altın fiyatlarında yeni hafta beklentisi: Finans analisti İslam Memiş canlı yayında açıkladı

Piyasaların ağustos ayına daha iyimser başladığını belirten Memiş, bu görünümde iki gelişmenin etkili olduğunu söyledi. Bunlardan ilki jeopolitik gerilimin azalacağı beklentisi, ikincisi ise enflasyon verisinin tahminlerden daha olumlu gelmesi oldu.

Memiş'e göre petrol fiyatlarının düşük kalması halinde enflasyondaki gerileme eylül ayına kadar devam edebilir. Ancak küresel piyasalardaki yönü yalnızca ekonomik veriler değil, ABD ile İran arasındaki gelişmeler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları da belirleyecek.

Altın Yatırımcıları İçin Temkinli Dönem Başladı

ALTIN YATIRIMCISI İÇİN TEMKİNLİ DÖNEM

İslam Memiş, altın ve gümüşün yeni haftaya yükselişle başladığını ancak piyasanın henüz kalıcı bir yön belirleyemediğini ifade etti. Trump'ın jeopolitik gelişmelere ilişkin açıklamalarının kısa süre içinde değişebilmesi, yatırımcıların daha dikkatli hareket etmesini gerektiriyor.

Değerli Metallerde Dalgalanma Sürüyor

Memiş, bu nedenle değerli metallerde geniş ve kesintisiz bir yükseliş yerine dar bir aralıkta dalgalanan fiyatların görülebileceğini belirtti. Kısa vadede siyasi açıklamalar, hafta sonunda ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi yakından izlenecek.

Tarım dışı istihdam, ABD'de iş gücü piyasasının gücünü gösteren en önemli verilerden biri olarak kabul ediliyor. Verinin beklentilerin üzerinde veya altında kalması, ABD Merkez Bankasının faiz politikasına yönelik tahminleri ve dolayısıyla altının yönünü etkileyebilir.

ABD-İran Gerilimi Altın Fiyatlarını Etkiliyor

YIL SONU BEKLENTİSİNDE SAVAŞ BAŞLIĞI ÖNE ÇIKIYOR

İslam Memiş, yılın ikinci yarısında altın fiyatları açısından en önemli başlığın ABD-İran gerilimi olacağını söyledi. Daha önce oluşan ateşkes ve anlaşma beklentisinin kalıcı hale gelmemesinin altındaki yükselişi geciktirdiğini değerlendirdi.

Gerilimin sürmesi halinde piyasalardaki baskının devam edebileceğini belirten Memiş, yılın sonuna doğru yükseliş beklentisini koruduğunu ifade etti. Yeni ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması durumunda ise piyasalarda daha dengeli bir fiyatlama görülebileceğini kaydetti.

Altın Yatırımında Kısa ve Uzun Vadeli Beklentiler

Bu görünüm, altın yatırımcısı açısından iki farklı döneme işaret ediyor. Kısa vadede siyasi açıklamaların neden olduğu sert ve yönsüz hareketler öne çıkarken daha uzun vadede faiz beklentileri, merkez bankalarının alımları ve yatırım talebi belirleyici olacak.

CANLI ALTIN FİYATLARI
UBS’den Çarpıcı Altın 2027 Tahmini

UBS'DEN ALTIN İÇİN 2027 TAHMİNİ

İsviçreli banka UBS, altının uzun vadeli görünümüne ilişkin dikkat çeken bir tahmin yayımladı. Bankaya göre Fed'in yeni faiz artışlarından kaçınması, yatırımcı talebinin yeniden güçlenmesi ve merkez bankalarının yüksek miktarda altın almaya devam etmesi halinde ons altın Haziran 2027'de 5 bin 200 dolara ulaşabilir.

UBS, uzun vadeli yükseliş beklentisine karşın kısa vadede aşağı yönlü risklerin tamamen ortadan kalkmadığını da vurguladı. Piyasaların Fed'den yeni faiz artışları beklemesi halinde ons altında 3 bin 850 dolara doğru geri çekilme görülebileceği belirtildi.

Bankanın tahmin takvimi şöyle:

UBS tahmin takvimi
Eylül 2026 4 bin 400 dolar
Aralık 2026 4 bin 600 dolar
Mart 2027 5 bin dolar
Haziran 2027 5 bin 200 dolar

Raporda altının yükselişini sınırlayan gelişmelere de yer verildi. Dünya Altın Konseyi verilerine göre külçe ve sikke talebi ikinci çeyrekte 307 tona geriledi. Borsa yatırım fonlarından çıkışların etkisiyle toplam yatırım talebi ise geçen yılın aynı dönemindeki 487 tondan 262 tona düştü.

Altına en güçlü destek merkez bankalarından geldi. Merkez bankaları ikinci çeyrekte 289 ton, yılın ilk yarısında ise toplam 345 ton altın aldı. UBS, altının yüksek seviyelerde kalabilmesi için yatırım girişlerinin yeniden güçlenmesi ve merkez bankası alımlarının çeyrek başına 300 tona yakın seyretmesi gerektiğini belirtti.

Arz tarafında ise maden üretimi yıllık bazda 948 tondan 966 tona çıktı. Geri dönüştürülmüş altın miktarının 374 tondan 326 tona gerilemesi, üretimdeki artışın fiyatlar üzerindeki baskısını kısmen sınırladı.

Brent Petrol: Diplomasinin Fiyat Üzerindeki Etkisi

BRENT PETROLDE DİPLOMASİ ETKİSİ

Brent petrol
Cuma kapanışı 90,12 dolar
Pazartesi fiyatı 83,41 dolar
Değişim Yüzde 7,4 düşüş

Düşüşte ABD ile İran arasındaki görüşmelerin yeniden başlayacağı, Hürmüz Boğazı kaynaklı arz riskinin azalacağı ve OPEC+ ülkelerinin eylül ayında günlük üretimi toplam 188 bin varil artıracağı beklentileri etkili oldu.

BIST 100 Endeksi Günü Düşüşle Kapattı

BIST 100 GÜNÜ KAYIPLA KAPATTI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 3 Ağustos 2026 Pazartesi gününü yüzde 0,35 düşüşle 13 bin 410,54 puandan tamamladı. Endeks önceki kapanışa göre 47,56 puan geriledi.

Gün içinde en düşük 13 bin 376,01, en yüksek 13 bin 588,52 puan görüldü. BIST 100'deki işlem hacmi yaklaşık 174 milyar lira olurken piyasanın toplam günlük işlem hacmi 246 milyar 189 milyon lira olarak bildirildi.

Endeks genelinde düşüş görülmesine rağmen bankacılık ve holding hisseleri pozitif ayrıştı.

  • Bankacılık endeksi: Yüzde 3 yükseldi.
  • Holding endeksi: Yüzde 1,10 değer kazandı.
  • En fazla yükselen sektör: Yüzde 4,34 ile iletişim.
  • En fazla düşen sektör: Yüzde 4,71 ile finansal kiralama ve faktoring.

Petrol fiyatlarındaki sert gerileme ve tahvil faizlerindeki düşüş küresel risk iştahını destekledi. Buna karşılık yapay zeka yatırımlarının şirketlere ne ölçüde gelir sağlayacağına ilişkin endişeler ve yoğun bilanço takvimi, pay piyasalarındaki hareketleri sınırladı.

Borsa İstanbul’da Günün En Çok Yükselen ve Düşen Hisseleri

GÜNÜN EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELERİ

BIST 100 kapsamında günün en fazla değer kazanan hissesi yüzde 10 yükselen CWENE oldu. KTLEV ise yüzde 10'luk kayıpla en çok düşen hisse olarak öne çıktı.

En çok yükselenler

  • CWENE: Yüzde 10,00
  • PASEU: Yüzde 9,03
  • ODINE: Yüzde 6,80
  • TKFEN: Yüzde 6,15
  • EUPWR: Yüzde 5,88

En çok düşenler

  • KTLEV: Yüzde 10,00
  • EFOR: Yüzde 9,98
  • SKBNK: Yüzde 9,90
  • KUYAS: Yüzde 8,18
  • DSTKF: Yüzde 5,28
Vadeli Piyasada Sınırlı Düşüş Görüldü

VADELİ PİYASADA DA SINIRLI DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında BIST 30 endeksine dayalı kontrat, normal seansı yüzde 0,33 düşüşle 15 bin 520 puandan tamamladı. Kontrat önceki kapanışa göre 51 puan değer kaybetti.

Endeks kontratındaki açık pozisyon sayısı 487 bin 139 olarak kaydedildi. Açık pozisyon, vadeli piyasada henüz kapatılmamış sözleşmelerin toplamını gösteriyor.

BIST 100 teknik görünümü
Destek seviyeleri
13 bin 300 - 13 bin 200 puan
Direnç seviyeleri
13 bin 600 - 13 bin 700 puan

Yeni işlem gününde yurt içinde reel efektif döviz kuru takip edilecek. Yurt dışında ise ABD dış ticaret dengesi, JOLTS açık iş sayısı ve dayanıklı mal siparişleri piyasaların yönü açısından öne çıkacak.

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

Diyar Oktuay
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