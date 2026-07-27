Piyasalarda 27 Temmuz 2026 gün sonu: Orta Doğu haberleriyle BIST 100 gerilerken altın haftaya yükselişle başladı! | Finans Analisti İslam Memiş'ten altın için iki ihtimalli analiz
Orta Doğu'da diplomasinin öne çıkması haftanın ilk gününde piyasalardaki dengeleri yeniden şekillendirdi. Bir yanda petroldeki gerileme ve Borsa İstanbul'daki satış baskısı, diğer yanda altında yaşanan hareketlilik yatırımcıların odağını küresel gelişmelere çevirdi. Kritik Fed kararı öncesinde piyasalardaki son durum, öne çıkan hisseler ve uzman analizleri haberin detaylarında...
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