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Piyasalarda 27 Temmuz 2026 gün sonu: Orta Doğu haberleriyle BIST 100 gerilerken altın haftaya yükselişle başladı! | Finans Analisti İslam Memiş'ten altın için iki ihtimalli analiz

Orta Doğu'da diplomasinin öne çıkması haftanın ilk gününde piyasalardaki dengeleri yeniden şekillendirdi. Bir yanda petroldeki gerileme ve Borsa İstanbul'daki satış baskısı, diğer yanda altında yaşanan hareketlilik yatırımcıların odağını küresel gelişmelere çevirdi. Kritik Fed kararı öncesinde piyasalardaki son durum, öne çıkan hisseler ve uzman analizleri haberin detaylarında...

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Orta Doğu’dan gelen haberler piyasaları karıştırdı: BIST düştü, altın yükseldi

27 Temmuz 2026'da piyasaların yönünü Orta Doğu'dan gelen haberler belirledi. ABD ile İran arasındaki saldırılara ara verilmesi petrolü aşağı çekerken altın haftaya yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da ise BIST 100 endeksi günü yüzde 1,21 kayıpla tamamladı. Yatırımcıların yeni odağı, çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararı oldu.

BIST 100 KAPANIŞI
13.774,77 puan
Yüzde 1,21 düşüş
STANDART ALTIN
6 milyon 210 bin lira
Yüzde 0,8 yükseliş
PİYASANIN YENİ ODAĞI
Fed faiz kararı
Çarşamba günü açıklanacak.

PİYASADA ÖNE ÇIKANLAR

  • ABD ile İran arasındaki saldırılara ara verilmesi petrolü aşağı çekti.
  • Altın haftaya yükselişle başladı.
  • BIST 100 endeksi günü yüzde 1,21 kayıpla tamamladı.
  • Yatırımcıların yeni odağı çarşamba günü açıklanacak ABD Merkez Bankası faiz kararı oldu.
BIST 100 endeksi satış baskısıyla 13.774 puandan kapandı

BIST 100 GÜNÜ 13.774 PUANDA KAPATTI

Borsa İstanbul'da satışlar gün boyunca etkili oldu. BIST 100 endeksi kapanışta 13.774,77 puana geriledi.

Günün temel verileri şöyle gerçekleşti:

BIST 100 GÜN SONU
SEVİYE
Kapanış
13.774,77 puan
Günlük değişim
Yüzde 1,21 düşüş
En düşük seviye
13.773,98 puan
En yüksek seviye
14.085,39 puan
Toplam işlem hacmi
180 milyar 365 milyon lira

Endeksin günün en düşük seviyesine yakın kapanması dikkati çekti.

BIST 100’de ODINE yüzde 5,57 yükselirken SKBNK yüzde 9,95 düştü

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN HİSSELERİ

BIST 100'de en güçlü yükselişi yüzde 5,57 ile ODINE kaydetti. Onu yüzde 5,49 ile EFOR ve yüzde 4,62 ile PASEU izledi.

En çok yükselen beş hisse:

Günün en sert kaybı ise yüzde 9,95 ile SKBNK'ta görüldü.

En çok düşen beş hisse:

EN ÇOK YÜKSELEN
DEĞİŞİM
EN ÇOK DÜŞEN
DEĞİŞİM
ODINE
Yüzde 5,57
SKBNK
Yüzde 9,95
EFOR
Yüzde 5,49
PETKM
Yüzde 8,45
PASEU
Yüzde 4,62
QUAGR
Yüzde 5,36
ESEN
Yüzde 4,25
ASELS
Yüzde 5,19
AKSA
Yüzde 3,24
ALTNY
Yüzde 4,74
Standart altın yüzde 0,8 yükselerek 6 milyon 210 bin liradan kapandı

ALTIN PİYASASI YÜKSELİŞLE KAPANDI

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,8 yükselerek 6 milyon 210 bin liradan kapandı.

Kilogram fiyatı gün içinde 6 milyon 152 bin lira ile 6 milyon 240 bin lira arasında hareket etti. Önceki işlem gününün kapanışı 6 milyon 160 bin 999 lira düzeyindeydi.

Altın piyasasında toplam işlem hacmi 5 milyar lirayı aştı

Altın piyasasındaki toplam işlem hacmi 5 milyar 214 milyon 724 bin 902,31 lira, işlem miktarı ise 839,28 kilogram oldu. Tüm kıymetli metallerdeki toplam hacim 5 milyar 350 milyon 923 bin 567,31 liraya ulaştı.

Günün en fazla işlem yapan kurumları Dünya Katılım Bankası, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

İslam Memiş: Altın piyasası savaş ve petrol fiyatlarına odaklandı

İSLAM MEMİŞ ALTINDAKİ İKİ SENARYOYA İŞARET ETTİ

Finans Analisti İslam Memiş, A Haber Muhabiri Merve İzci Özmen'e yaptığı değerlendirmede altın piyasasının savaş ve petrol fiyatlarına odaklandığını söyledi.

Memiş'e göre ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu yaptığı daha olumlu açıklamalar ve saldırıların ertelendiğini duyurması, petrol fiyatlarında sert düşüşe yol açtı. Petrol karşısındaki varlıklar da bu gelişmeden destek buldu ve altın haftaya yaklaşık yüzde 1 yükselişle başladı.

Video Oynatma İkonu A Haber'de piyasa analizi: İslam Memiş altındaki son durumu açıkladı
Ons altında 4 bin-4 bin 200 dolar, gram altında 6 bin-6 bin 500 lira bandı izleniyor

Ons altının geçen haftayı 4 bin 50 dolardan tamamladığını hatırlatan Memiş, kısa vadede 4 bin-4 bin 200 dolar aralığını izleyeceğini belirtti. Gram altında takip ettiği kısa vadeli bant ise 6 bin-6 bin 500 lira oldu. Bu rakamlar anlık fiyat değil, analistin izlediği hareket aralıkları olarak paylaşıldı.

TAKİP EDİLEN FİYAT ARALIKLARI

  • Ons altında kısa vadede 4 bin-4 bin 200 dolar aralığı izleniyor.
  • Gram altında takip edilen kısa vadeli bant 6 bin-6 bin 500 lira.
  • Bu rakamlar anlık fiyat değil, analistin izlediği hareket aralıkları olarak paylaşıldı.
Ateşkes haberi altındaki baskıyı değiştirebilir

ATEŞKES HABERİ ALTINDAKİ BASKIYI DEĞİŞTİREBİLİR

Memiş, yılın ikinci yarısı için beklenen ateşkes ve anlaşma ortamının oluştuğunu ancak bunun kalıcı olmadığını ifade etti. Saldırıların yeniden başlamasıyla altının bağımsız bir yön bulamadığını ve baskı altında kalmayı sürdürdüğünü söyledi.

Analistin öne çıkardığı iki ihtimal şöyle:

  • Savaşın sürmesi durumunda petrol ve jeopolitik gelişmeler altın üzerindeki baskıyı devam ettirebilir.
  • Yeni bir anlaşma veya kalıcı ateşkes haberi gelmesi halinde altın yeniden yükseliş eğilimine dönebilir.

Memiş, ons altının 4 bin doların üzerinde kalma çabasını olumlu buldu. Bununla birlikte savaşın seyri ve petrol fiyatlarındaki hareket nedeniyle hafta boyunca dalgalanmanın sürebileceğini vurguladı.

Petrol fiyatları Orta Doğu’daki gelişmelerle hızla yön değiştirdi

PETROL CEPHESİNDE HIZLI YÖN DEĞİŞİMİ

Orta Doğu'daki gerilimin geçen hafta Kızıldeniz'e yayılması ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar Brent petrolü 100 doların üzerine taşımıştı. ABD ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların durması ve diplomasi ihtimalinin güçlenmesiyle petrol yeni haftada yeniden 100 doların altına geriledi.

Petrol fiyatlarındaki düşüş pompa fiyatlarına indirim olarak yansıyabilir

Memiş, petrol fiyatlarındaki düşüşün pompa fiyatlarına indirim olarak yansımasını beklediğini söyledi. Ancak Trump'ın yeni bir açıklamasının piyasanın yönünü kısa sürede tersine çevirebileceği uyarısında bulundu.

RAHATLAMA HENÜZ KALICI DEĞİL

  • Trump'ın yeni bir açıklaması piyasanın yönünü kısa sürede tersine çevirebilir.
  • Özellikle Hürmüz Boğazı ve Bab el-Mandeb'deki güvenlik riskleri yakından izleniyor.

Bu nedenle piyasalardaki rahatlama henüz kalıcı görülmüyor. Özellikle Hürmüz Boğazı ve Bab el-Mandeb'deki güvenlik riskleri yakından izleniyor.

Hürmüz Boğazı, Bab el-Mandeb ve Karadeniz’de ticaret koridorlarında risk sürüyor

ÜÇ TİCARET KORİDORUNDA RİSK SÜRÜYOR

Küresel emtia piyasasının önünde yalnızca Orta Doğu kaynaklı petrol riski bulunmuyor. Hürmüz Boğazı, Bab el-Mandeb ve Karadeniz'de aynı anda yaşanan sorunlar taşımacılığı ve ürün sevkiyatını baskılıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI
Küresel petrol tüketiminin yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor.
BAB EL-MANDEB
Bab el-Mandeb ise Kızıldeniz'i Süveyş Kanalı'na bağlayan önemli ticaret yolları arasında yer alıyor.
KARADENİZ
Karadeniz'de Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların yoğunlaşması da tahıl ve diğer dökme ürünlerin sevkiyatına yönelik riski artırıyor.

Bu üç noktadaki aksaklıkların aynı anda büyümesi taşıma maliyetlerini artırıyor, teslimat sürelerini uzatıyor ve piyasalara ulaşan fiziki ürün miktarını azaltıyor.

HSBC: Acil durum stokları eski gücünde değil

ACİL DURUM STOKLARI ESKİ GÜCÜNDE DEĞİL

HSBC'nin Avustralya, Yeni Zelanda ve küresel emtialardan sorumlu başekonomisti Paul Bloxham, Orta Doğu'daki çatışmaların emtia piyasasında önemli bir sıkışma yarattığını belirtti.

Stratejik petrol rezervlerindeki azalma yeni kesintilere karşı tamponu zayıflattı

Geçen dönemde petrol arzının devam etmesi ve stratejik rezervlerin kullanılması, fiyat şoklarını sınırlamıştı. Ancak ABD Stratejik Petrol Rezervi dahil acil durum stoklarından daha önce yapılan satışlar, yeni kesintilere karşı kullanılabilecek tamponu zayıflattı.

Gerilimin arttığı dönemde doğal gaz fiyatlarında yüzde 40'a varan yükseliş yaşandı. Enerji maliyetlerinin yanı sıra gübre ve gıda fiyatlarının da yükselmesi halinde küresel enflasyon yeniden baskı altında kalabilir.

Goldman Sachs: Brent petrol yıl sonunda 120 doları aşabilir

Goldman Sachs, arz ve taşımacılıktaki kesintilerin devam etmesi durumunda Brent petrolün yılın dördüncü çeyreğinde 120 doların üzerine çıkabileceği senaryosunu paylaştı.

ENERJİ VE ENFLASYON RİSKİ

  • Acil durum stoklarından daha önce yapılan satışlar, yeni kesintilere karşı kullanılabilecek tamponu zayıflattı.
  • Gerilimin arttığı dönemde doğal gaz fiyatlarında yüzde 40'a varan yükseliş yaşandı.
  • Enerji maliyetlerinin yanı sıra gübre ve gıda fiyatlarının da yükselmesi halinde küresel enflasyon yeniden baskı altında kalabilir.
  • Goldman Sachs, Brent petrolün yılın dördüncü çeyreğinde 120 doların üzerine çıkabileceği senaryosunu paylaştı.
New York borsasında hava yolu hisseleri öne çıktı

NEW YORK BORSASINDA HAVA YOLU HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması, New York borsasının haftaya yükselişle başlamasını sağladı. Açılışta Dow Jones yüzde 0,44 artarak 52.173,42 puana çıktı. S&P 500 yüzde 0,70 kazançla 7.464,20 puana, Nasdaq ise yüzde 1,04 yükselişle 25.236,18 puana ulaştı.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, yakıt maliyetlerine duyarlı hava yolu şirketlerini destekledi. United Airlines hisseleri yüzde 3'ün, Southwest Airlines hisseleri yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.

Enerji şirketlerinde ise ters yönde hareket görüldü. Exxon Mobil yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederken Chevron ve Occidental Petroleum hisselerindeki düşüş yüzde 3'ü aştı.

Piyasaların yeni gündemi Fed faiz kararı: Çarşamba günü açıklanacak

PİYASALARIN YENİ GÜNDEMİ FED KARARI

ABD Merkez Bankasının iki gün sürecek toplantısı salı günü başlayacak. Faiz kararı çarşamba günü açıklanacak. Piyasalarda politika faizinin yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakılması beklentisi öne çıkıyor.

Buna karşın enerji fiyatlarının enflasyonu yeniden yükseltme ihtimali, ilerleyen aylarda faiz artışı seçeneğini gündemde tutuyor. Fed Başkanı Kevin Warsh ve diğer yetkililer, enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde kalması halinde faiz artışının değerlendirilebileceği mesajını daha önce vermişti.

Fed kararının ardından perşembe günü İngiltere Merkez Bankası, cuma günü ise Japonya Merkez Bankası kararları izlenecek. ABD'de perşembe günü açıklanacak kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de yılın kalan bölümüne yönelik faiz beklentilerinde etkili olacak.

Microsoft, Meta, Amazon ve Apple'ın bu hafta yayımlayacağı bilançolar da piyasaların diğer önemli gündemini oluşturacak. Özellikle teknoloji şirketlerinin yapay zeka yatırımları için yaptığı yüksek harcamaların mali tablolara nasıl yansıdığı takip edilecek.

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir)

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