Piyasalarda 27 Temmuz 2026 gün sonu: Orta Doğu haberleriyle BIST 100 gerilerken altın haftaya yükselişle başladı! | Finans Analisti İslam Memiş'ten altın için iki ihtimalli analiz

GÜNÜN ÖNE ÇIKAN HİSSELERİ

BIST 100'de en güçlü yükselişi yüzde 5,57 ile ODINE kaydetti. Onu yüzde 5,49 ile EFOR ve yüzde 4,62 ile PASEU izledi.

En çok yükselen beş hisse:

Günün en sert kaybı ise yüzde 9,95 ile SKBNK'ta görüldü.

En çok düşen beş hisse: