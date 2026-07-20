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Piyasalarda 20 Temmuz 2026 gün sonu: Borsa 14 bin puanı aştı, altında baskı sürüyor! | İslam Memiş altın tahminini güncelledi

Borsa İstanbul, jeopolitik gerilimlerin gölgesinde 14 bin puan barajını aşmayı başarırken; artan petrol fiyatları ve güçlü dolar, altın ile gümüş üzerindeki baskısını sürdürüyor. Piyasaların gözü bu hafta açıklanacak kritik faiz kararlarına çevrilirken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın yatırımcıları için temmuz ve ağustos hedeflerini güncelledi.

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Piyasalarda jeopolitik gerilim ve faiz kararları gündemde: BIST 100 yükseldi, altında beklenti değişti

20 Temmuz 2026 Pazartesi günü piyasalarda jeopolitik gerilim, yükselen petrol fiyatları ve yaklaşan faiz kararları belirleyici oldu. BIST 100 Endeksi günü 14 bin puanın üzerinde tamamlarken altın ve gümüşte baskılı görünüm sürdü. İslam Memiş ise gram altında temmuz için 7 bin, ağustos için 8 bin lira olarak açıkladığı beklentilerin daha ileri bir tarihe kaldığını söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATI

PİYASA ODAĞI

Günün ana başlıkları Orta Doğu kaynaklı gerilim, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve TCMB ile ECB faiz kararları oldu.

PİYASADA ÖNE ÇIKANLAR

  • BIST 100 Endeksi günü 14.070,98 puanla tamamladı.
  • Altın ve gümüşte kısa vadeli baskılı görünüm öne çıktı.
  • İslam Memiş, gram altında 7 bin ve 8 bin lira beklentilerinin zamanlamasının değiştiğini söyledi.
  • Piyasaların gözü 23 Temmuz'daki faiz kararları ile 24 Temmuz'daki Moody's değerlendirmesine çevrildi.
BIST 100 Endeksi yüzde 0,64 yükselişle 14 bin puanın üzerinde kapandı

BIST 100 GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, gün içindeki dalgalı hareketlerin ardından %0,64 yükselerek 14.070,98 puandan kapandı.

Endeks gün içinde 13.910,52 puana kadar gerilerken en yüksek 14.193,99 puanı gördü. Böylece BIST 100, günü yeniden 14 bin puanın üzerinde tamamlamayı başardı.

BIST 100 GÜN SONUSEVİYE
Kapanış14.070,98 puan
Günlük değişim%0,64 yükseliş
Gün içi en düşük13.910,52 puan
Gün içi en yüksek14.193,99 puan

İslam Memiş, kısa vadede 13.800 ile 14.200 puan arasındaki bölgenin önemini koruduğunu belirtti. Endeksin yükselişini güçlendirebilmesi için 14.200 puanın aşılması gerektiğini, 13.800 puanın altına inilmesi halinde ise yeni bir düşüş alanı oluşabileceğini ifade etti.

KRİTİK BANT

  • 13.800 puan altı yeni bir düşüş alanı oluşturabilir.
  • 14.200 puan üzeri yükselişin güç kazanması açısından izleniyor.
Takvim Kaynak Tercihleri
BIST 100’de ALTNY yüzde 10 yükselirken KUYAS yüzde 10 düştü

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER BELLİ OLDU

BIST 100'de gün boyunca hisse bazlı hareketler dikkat çekti. Bazı hisseler tavan seviyesine yaklaşırken bazı hisselerde sert satışlar görüldü.

En çok yükselenDeğişimEn çok düşenDeğişim
ALTNY%10,00KUYAS%-10,00
EUPWR%9,97DSTKF%-9,97
GESAN%9,96SKBNK%-8,76
PASEU%9,91BALSU%-7,43
PETKM%8,40BERA%-5,85

Endeks yükselişle kapanmasına rağmen hisseler arasındaki belirgin ayrışma, yatırımcıların seçici davranmaya devam ettiğini gösterdi.

İslam Memiş’ten gram altın tahmini: 7 bin liralık temmuz beklentisi gerçekleşmeyecek

GRAM ALTINDA 7 BİN LİRALIK TEMMUZ BEKLENTİSİ GERÇEKLEŞMEYECEK

İslam Memiş, daha önce gram altının temmuz ayında 7 bin liraya, ağustos ayında ise 8 bin liraya ulaşabileceğini öngördüğünü hatırlattı. Ancak son gelişmelerin ardından bu takvimin değiştiğini açıkladı.

Memiş, temmuz ayının kalan bölümünde 7 bin liralık beklentinin karşılanmayacağını söyledi. Ağustos için açıkladığı 8 bin liralık seviyenin de daha ileri bir tarihe kalabileceğini belirtti.

Bu değişiklik, Memiş'in uzun vadeli yükseliş beklentisinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Uzman isim, söz konusu seviyelerin görülme ihtimalinin devam ettiğini ancak jeopolitik gelişmeler nedeniyle zamanlamanın değiştiğini düşünüyor.

Piyasa uzmanı İslam Memişten altın analizi: Güvenli liman olmaya devam edecek
Video Oynatma İkonu İslam Memiş'ten altın analizi: Güvenli liman olmaya devam edecek

ALTIN TAHMİNİNDEKİ REVİZYONUN NEDENİ NE?

Memiş'in önceki tahmini, yılın ikinci yarısında ateşkes ve anlaşma sürecinin güçleneceği beklentisine dayanıyordu. ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin kalıcı olmaması ve saldırıların yeniden hızlanması piyasa dengesini değiştirdi.

Gerilimin büyümesi petrol fiyatlarını yukarı taşırken doların da küresel piyasalardaki güçlü görünümünü korumasına neden oldu. Memiş'e göre dolar ve petrolün aynı dönemde yükselmesi, altın, gümüş ve diğer endüstriyel metaller üzerinde baskı oluşturuyor.

Gram altın tarafında dolar/TL kurunun daha kontrollü hareket etmesi nedeniyle ons altındaki değişimler öne çıkıyor. Ons altında yaşanan geri çekilmeler, iç piyasadaki gram fiyatının da yükselişini sınırlıyor.

REVİZYONUN ANA NEDENLERİ

  • ABD ile İran arasındaki ateşkesin kalıcı olmaması.
  • Yeniden hızlanan saldırılarla birlikte jeopolitik risklerin artması.
  • Petrol fiyatları ile doların aynı dönemde yükselmesi.
  • Ons altındaki geri çekilmenin gram altını sınırlaması.
Ons altında kritik seviyeler: 3.970-3.980 dolar ilk destek, 3.880 dolar güçlü destek

ONS ALTINDA İKİ DESTEK, BİR DİRENÇ ÖNE ÇIKIYOR

Ons altın, 4 bin dolar çevresinde tutunma çabasını sürdürüyor. Memiş, satış baskısının devam etmesi halinde aşağıdaki seviyelerin takip edileceğini belirtti.

GöstergeSeviyeYorum
İlk destek bölgesi3.970-3.980 dolarİlk teknik izleme alanı
Güçlü destek seviyesi3.880 dolarSatış baskısı sürerse öne çıkıyor
Yukarı yönlü direnç4.180 dolarToparlanmada izlenecek bölge

Bölgeden gelecek ateşkes veya anlaşma haberleri altının toparlanmasına yardımcı olabilir. Çatışmaların yayılması ve petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesi ise değerli metaller üzerindeki baskıyı artırabilir.

ÖNE ÇIKAN RİSK

  • Memiş, ons altında 3.880 dolara kadar geri çekilme ihtimalinin güçlendiğini söyledi.
  • Bu seviyenin bir fiyat hedefi değil, satış baskısı sürerse izlenecek teknik bölge olduğu vurgulandı.

"BU YIL ALTIN SATMA DEĞİL, TOPLAMA YILI"

Memiş, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının uzun vadeli değerini koruduğunu düşündüğünü belirtti. Nakit ihtiyacı bulunmayan bir yatırımcının mevcut ortamda elindeki altını aceleyle satmaması gerektiğini söyledi.

İslam Memiş: Bu yıl altın satma değil, altın toplama yılı

Kendi yaklaşımını "Bu yıl altın satma değil, altın toplama yılı" sözleriyle özetleyen Memiş, yatırım planında 2027 yılını beklemeyi tercih edeceğini ifade etti.

Ancak bu değerlendirme, bütün birikimin altına yönlendirilmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Memiş, yatırımcıların varlıklarını çeşitlendirmesi ve tek bir yatırım aracına güvenerek plan yapmaması gerektiğinin altını çizdi.

YATIRIMCI İÇİN TEMEL MESAJ

  • Uzun vadeli beklenti olumlu kalıyor.
  • Kısa vadede sert düşüş ve yükselişler devam edebilir.
  • Günlük fiyat hareketlerine göre sık işlem yapmak yerine daha uzun vadeli strateji izlenmesi gerekiyor.

ALTIN GÜVENLİ LİMAN ÖZELLİĞİNİ KAYBETTİ Mİ?

Memiş'e göre altında görülen kısa vadeli baskı, değerli metalin güvenli liman özelliğini kaybettiği anlamına gelmiyor.

Altının dünyada sınırlı miktarda bulunan ve merkez bankalarının rezervlerinde tuttuğu bir varlık olduğunu belirten Memiş, dolar ile altının aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi.

Altının yılın başında güçlü bir yükseliş yaşadığını hatırlatan Memiş, yıllık getirinin önemli bölümünün ocak ayında oluştuğunu ifade etti. Sonraki dönemde görülen yatay ve dalgalı hareketlerin yatırımcıların beklentisini karşılamamış olabileceğini ancak uzun vadeli görünümün değişmediğini savundu.

Gümüşte kısa vadeli risk devam ediyor: 55-58 dolar aralığı kritik

GÜMÜŞTE KISA VADELİ RİSK DEVAM EDİYOR

Gümüş fiyatları da altınla birlikte dolar ve petrol kaynaklı baskıdan etkileniyor. Memiş, gümüşün altına göre daha sert hareket edebildiğini ve kısa vadeli geri çekilme riskinin sürdüğünü belirtti.

Ons gümüşte 55-58 dolar aralığı yakından izlenirken satışların güçlenmesi halinde 50 dolar seviyesine doğru geri çekilme riski bulunuyor.

Gram gümüşte 80-85 lira aralığı teknik olarak önemini koruyor. Ons gümüşte toparlanma görülmesi halinde gram fiyatında 90 liranın üzerindeki seviyelerin yeniden gündeme gelebileceği değerlendiriliyor.

Memiş, gümüşte orta ve uzun vadeli yükseliş beklentisini korurken kısa vadede aceleci işlem yapılmaması gerektiğini vurguladı.

GÜMÜŞTE TAKİP EDİLEN SEVİYELER

  • Ons gümüş: 55-58 dolar aralığı
  • Riskli geri çekilme bölgesi: 50 dolar
  • Gram gümüş: 80-85 lira aralığı
  • Toparlanma halinde: 90 lira üzeri seviyeler yeniden gündeme gelebilir
Platinde 1.649 seviyesi yönü belirleyecek: Destekler ve hedefler belli oldu

PLATİNDE 1.649 SEVİYESİ YÖNÜ BELİRLEYECEK

Platin fiyatlarında mayıs ayında görülen güçlü yükselişin ardından geri çekilme ve dalgalı seyir öne çıktı. Kısa vadeli teknik görünümde 1.649,2 seviyesi kritik eşik olarak takip ediliyor.

Platin bu seviyenin altında kaldığı sürece aşağı yönlü baskının devam etme ihtimali bulunuyor. İlk aşamada 1.528,3, ardından 1.451,2 seviyeleri destek olarak izleniyor.

Platin 1.649,2 seviyesini aşarsa 1.722,1 ve 1.805,8 seviyeleri gündemde

1.649,2 seviyesinin üzerine çıkılması halinde ise kısa vadeli görünüm yeniden olumluya dönebilir. Böyle bir harekette 1.722,1 ve 1.805,8 seviyeleri gündeme gelebilir.

Platin yalnızca değerli metal değil, aynı zamanda sanayide kullanılan bir ham madde olduğu için küresel üretim verilerinden ve ekonomik büyüme beklentilerinden de etkileniyor.

Platin görünümüSeviyeAnlamı
Kritik eşik1.649,2Yönü belirleyen ana seviye
Destekler1.528,3 / 1.451,2Aşağı yönlü baskıda izlenecek bölgeler
Yukarı hedefler1.722,1 / 1.805,81.649,2 üzeri toparlanmada gündeme gelebilir
Piyasaların gözü TCMB ve ECB faiz kararlarında: Moody’s değerlendirmesi de bekleniyor

PİYASALARIN GÖZÜ FAİZ KARARLARINA ÇEVRİLDİ

Haftanın kalan bölümünde hem Türkiye hem de küresel piyasalar açısından yoğun bir veri takvimi bulunuyor.

TARİHTAKİP EDİLECEK GELİŞME
23 Temmuz PerşembeTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı
23 Temmuz PerşembeAvrupa Merkez Bankası faiz kararı
24 Temmuz CumaMoody's Türkiye değerlendirmesi
ABD verileri ve Orta Doğu haberleri piyasalarda yön belirleyici olacak

ABD'de açıklanacak üretim ve hizmet PMI verileri, yeni konut satışları, ham petrol stokları ve işsizlik başvuruları da piyasaların yönü üzerinde etkili olabilir.

Faiz kararları dolar, borsa ve değerli metallerde yeni hareketlere yol açabilir. Orta Doğu'dan gelecek haberler ise petrol ve altın tarafında kısa vadeli fiyatlamaların ana belirleyicisi olmayı sürdürecek.

HAFTANIN ANA GÜNDEMİ

  • TCMB ve ECB faiz kararları.
  • Moody's Türkiye değerlendirmesi.
  • ABD'den gelecek PMI, konut satışları, ham petrol stokları ve işsizlik başvuruları.
  • Orta Doğu kaynaklı haber akışı nedeniyle petrol ve altın fiyatlamaları.

YATIRIM UYARISI

  • Haberde yer alan piyasa değerlendirmeleri uzmanların kişisel görüşlerini yansıtmaktadır.
  • Bu değerlendirmeler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.

(Haberde yer alan görseller takvim.com.tr grafik servisine aittir.)

Diyar Oktuay
Diyar Oktuay Takvim.com.tr Ekonomi