BIST 100 GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi, gün içindeki dalgalı hareketlerin ardından %0,64 yükselerek 14.070,98 puandan kapandı.
Endeks gün içinde 13.910,52 puana kadar gerilerken en yüksek 14.193,99 puanı gördü. Böylece BIST 100, günü yeniden 14 bin puanın üzerinde tamamlamayı başardı.
İslam Memiş, kısa vadede 13.800 ile 14.200 puan arasındaki bölgenin önemini koruduğunu belirtti. Endeksin yükselişini güçlendirebilmesi için 14.200 puanın aşılması gerektiğini, 13.800 puanın altına inilmesi halinde ise yeni bir düşüş alanı oluşabileceğini ifade etti.
KRİTİK BANT
- 13.800 puan altı yeni bir düşüş alanı oluşturabilir.
- 14.200 puan üzeri yükselişin güç kazanması açısından izleniyor.
EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER BELLİ OLDU
BIST 100'de gün boyunca hisse bazlı hareketler dikkat çekti. Bazı hisseler tavan seviyesine yaklaşırken bazı hisselerde sert satışlar görüldü.
Endeks yükselişle kapanmasına rağmen hisseler arasındaki belirgin ayrışma, yatırımcıların seçici davranmaya devam ettiğini gösterdi.
ONS ALTINDA İKİ DESTEK, BİR DİRENÇ ÖNE ÇIKIYOR
Ons altın, 4 bin dolar çevresinde tutunma çabasını sürdürüyor. Memiş, satış baskısının devam etmesi halinde aşağıdaki seviyelerin takip edileceğini belirtti.
Bölgeden gelecek ateşkes veya anlaşma haberleri altının toparlanmasına yardımcı olabilir. Çatışmaların yayılması ve petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesi ise değerli metaller üzerindeki baskıyı artırabilir.
ÖNE ÇIKAN RİSK
- Memiş, ons altında 3.880 dolara kadar geri çekilme ihtimalinin güçlendiğini söyledi.
- Bu seviyenin bir fiyat hedefi değil, satış baskısı sürerse izlenecek teknik bölge olduğu vurgulandı.
"BU YIL ALTIN SATMA DEĞİL, TOPLAMA YILI"
Memiş, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının uzun vadeli değerini koruduğunu düşündüğünü belirtti. Nakit ihtiyacı bulunmayan bir yatırımcının mevcut ortamda elindeki altını aceleyle satmaması gerektiğini söyledi.