GRAM ALTINDA 7 BİN LİRALIK TEMMUZ BEKLENTİSİ GERÇEKLEŞMEYECEK

İslam Memiş, daha önce gram altının temmuz ayında 7 bin liraya, ağustos ayında ise 8 bin liraya ulaşabileceğini öngördüğünü hatırlattı. Ancak son gelişmelerin ardından bu takvimin değiştiğini açıkladı.

Memiş, temmuz ayının kalan bölümünde 7 bin liralık beklentinin karşılanmayacağını söyledi. Ağustos için açıkladığı 8 bin liralık seviyenin de daha ileri bir tarihe kalabileceğini belirtti.

Bu değişiklik, Memiş'in uzun vadeli yükseliş beklentisinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Uzman isim, söz konusu seviyelerin görülme ihtimalinin devam ettiğini ancak jeopolitik gelişmeler nedeniyle zamanlamanın değiştiğini düşünüyor.

ALTIN TAHMİNİNDEKİ REVİZYONUN NEDENİ NE?

Memiş'in önceki tahmini, yılın ikinci yarısında ateşkes ve anlaşma sürecinin güçleneceği beklentisine dayanıyordu. ABD ile İran arasında sağlanan ateşkesin kalıcı olmaması ve saldırıların yeniden hızlanması piyasa dengesini değiştirdi.

Gerilimin büyümesi petrol fiyatlarını yukarı taşırken doların da küresel piyasalardaki güçlü görünümünü korumasına neden oldu. Memiş'e göre dolar ve petrolün aynı dönemde yükselmesi, altın, gümüş ve diğer endüstriyel metaller üzerinde baskı oluşturuyor.

Gram altın tarafında dolar/TL kurunun daha kontrollü hareket etmesi nedeniyle ons altındaki değişimler öne çıkıyor. Ons altında yaşanan geri çekilmeler, iç piyasadaki gram fiyatının da yükselişini sınırlıyor.