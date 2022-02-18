Pay %30’a çıktı! Kazanç 7 bin lirayı geçti! 10 yıl prim yeterli oluyor! Genç, yaş şartsız ikinci emeklilik mümkün: 45 yaş üstüne...

Yeni reform ile bireysel emeklilik fırsatları katlandı. Bireylerin kazançları artarken, nakit ihtiyaçlarının da sistemden çıkmadan karşılanmasının yolu açıldı. Peki birikimler için hangi avantajlar var? Devlet katkısının %30'a çıkarılması katılımcıların, yatıracakları her 100 liraları karşılığında 30 lira devlet katkısı alacağı anlamına geliyor. Örnek verecek olursak; BES'e aylık bin lira yatıran bir kişi için devlet aylık 250 lira, yıllık 3 bin lira katkı yapıyordu. Artık aynı tutarda ödemeye devlet aylık 300, yıllık 3 bin 600 lira katkı sağlayacak. İşte 2022 BES'e dair merak edilenler...