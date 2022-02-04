Parasını bankada biriktiren zokayı yutmayacak! Vadeli mevduat faiz kazanı alev aldı: 32 günlük kazanç 1.832,32 TL olacak! İNG, Enpara...
Bankaların vadeli TL mevduat hesaplarında avantajlı oranlar dikkat çekiyor. TCMB'ye verilen yeni faiz belirleme yetkisi ise mevduat faiz oranlarında düşük bile olsa geri çekilmelere neden oldu. Birikimlerini ise en yüksek mevduat hesapları ile değerlendirmek isteyenler güncel faiz oranlarını merak etmeye başladı. Bir yandan kur korumalı TL mevduat hesaplarına dönüşüme olan ilgi artarken, diğer yandan bankaların vadeli mevduat hesaplarında yüksek hoş geldin faizleri araştırılıyor. TL birikimini en ideal banka faiz oranları ile katlamak isteyenlerin yardımına ise bu bankalar koşuyor! İşte en yüksek 32 günlük vadeli mevduat faizi veren bankalar...
04.02.2022 16:39
- Son Güncelleme: 04.02.2022 16:42