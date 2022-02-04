Az önce açıklandı: SSK, Bağkur'luya maaş + 3.750 TL ilave gelir! Emeklilere şubatta bir ek ödeme daha! SGK anlaşmayı sağladı...

Milyonlarca emekliyi sevindiren açıklama bankalar tarafından geldi. Yeni promosyon alacak olan emeklilerin promosyon ücretleri hakkında araştırmalarında artış yaşandığı görülüyor. Bugüne dek milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Promosyon miktarları emekli maaşlarına göre değişiklik gösteriyor. Ancak banka seçerken oldukça dikkatli olunması gerekiyor. 1.500, 2.000, 3.000 TL ödemeler hesaplara karşılıksız olarak yatırılıyor. ING tarafından yapılan promosyon kampanyası ve ihtiyaç kredisi kampanyaları vatandaşın dikkatini çekmeyi başladı. Maaşını ING'den alan emekli 3.750 TL'ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor. Peki, 2022 en yüksek maaş promosyonunu hangi banka veriyor? İşte detaylar!