Az önce açıklandı: SSK, Bağkur'luya maaş + 3.750 TL ilave gelir! Emeklilere şubatta bir ek ödeme daha! SGK anlaşmayı sağladı...
Milyonlarca emekli 2022 yılında en çok merak ettiği şeylerden biri de emekli promosyon ücreti oluyor. Bilindiği üzere emekliler 3 yıl maaş alma sözü vermeleri karşılığında maaş oranlarına göre promosyon ödemesi alıyor. Emekli maaşının yanında ek gelir sağlayan promosyon ödemeleri için bankalar en cazip teklifini sunarak müşteri kazanmaya çalışıyor. Promosyon miktarları emekli maaşlarına göre, 1.500 ile 3.000 lira arasında değişiklik gösteriyor. Ancak bankalara göre promosyon tutarları da değişim gösteriyor. Bununla bağlantılı olarak Ziraat, Denizbank, Yapı Kredi, Garanti, Akbank, TEB ve daha pek çok bankanın emekli promosyon ödemelerini merak eden kişiler hepsini kıyaslama yaparak kendileri için en uygun olanı tercih etmek istiyor.
Milyonlarca emekliyi sevindiren açıklama bankalar tarafından geldi. Yeni promosyon alacak olan emeklilerin promosyon ücretleri hakkında araştırmalarında artış yaşandığı görülüyor. Bugüne dek milyonlarca emekli, banka promosyonu ile ek gelire kazandı. Promosyon miktarları emekli maaşlarına göre değişiklik gösteriyor. Ancak banka seçerken oldukça dikkatli olunması gerekiyor. 1.500, 2.000, 3.000 TL ödemeler hesaplara karşılıksız olarak yatırılıyor. ING tarafından yapılan promosyon kampanyası ve ihtiyaç kredisi kampanyaları vatandaşın dikkatini çekmeyi başladı. Maaşını ING'den alan emekli 3.750 TL'ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor. Peki, 2022 en yüksek maaş promosyonunu hangi banka veriyor? İşte detaylar!
2022 EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYALARI!
Yapı Kredi
Emeklilere 2.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor. Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul yok. Bir aylık net gelir 1.500 TL'ye kadarsa 1.300 TL, 1.500 TL-2.500 TL arasındaysa 1.650 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 2.000 TL nakit promosyon ödeniyor.
TEB
Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduranlara 2.750 TL'ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor. Emekliler bir arkadaşlarını da ikna ederse, her bir emekli maaş müşterisi yakınları için 250 TL, toplamda 2.500 TL'ye varan nakit ödül kazanabiliyor.
Şekerbank
Emeklilerin maaşlarını bankaya taşımaları durumunda 1.500 TL'den 3 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Maaşını bankaya ilk kez taşıyanların nakit ihtiyaçlarını Tamamlayan Hesap ile yüzde sıfır faizle masrafsız olarak karşılıyor. İnternet ve mobil şubeden yapılacak havale ve EFT işlemlerinden ücret almıyor.