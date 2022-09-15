Paralar hesaplara yatıyor! Bana çıkmaz deme! 4a, 4b, 4c'liye 15 bin TL ödeme! ATM'den hemen çekin! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank...
4a, 4b, 4c'liye 5-10-15-20 bin TL ödeme! Kabul edildiği an paralar hesaplara yatıyor! Bana çıkmaz deme! 'Tamam' dendiğinde ATM'den kontrol edip hemen çekebilirsiniz! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan ihtiyaç kredisi çekmek isteyenlere dev kampanya! Eylül ayının son günlerini yaşarken bankalar da harekete geçti. Emekliye, çalışana, asgari ücretliye düşük faizle ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor. Kamu bankaları aylık düşük taksitlerle krediyi geri ödeme rahatlığı veriyor. İşte detaylar...
15.09.2022 15:34 - Son Güncelleme: 22.09.2022 15:34
Nakite ihtiyacı olan emekli, memur, asgari ücretli milyonları kapsıyor! Bankalar müjdeyi duyurdu! Tek onayla en az 5 bin TL'yi cebe indirebilirsiniz. İhtiyaç kredisi alıp borcunuzu, düğün masrafınızı karşılayabilirsiniz. 20 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank ihtiyaç kredisi veriyor. Peki faiz oranları neler? Taksit ödemesi ne kadar? İŞte güncel faiz oranları ve bankaların ihtiyaç kredisi kampanyaları...