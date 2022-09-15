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Haberler Ekonomi Paralar hesaplara yatıyor! Bana çıkmaz deme! 4a, 4b, 4c'liye 15 bin TL ödeme! ATM'den hemen çekin! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank...

Paralar hesaplara yatıyor! Bana çıkmaz deme! 4a, 4b, 4c'liye 15 bin TL ödeme! ATM'den hemen çekin! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank...

4a, 4b, 4c'liye 5-10-15-20 bin TL ödeme! Kabul edildiği an paralar hesaplara yatıyor! Bana çıkmaz deme! 'Tamam' dendiğinde ATM'den kontrol edip hemen çekebilirsiniz! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank'tan ihtiyaç kredisi çekmek isteyenlere dev kampanya! Eylül ayının son günlerini yaşarken bankalar da harekete geçti. Emekliye, çalışana, asgari ücretliye düşük faizle ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor. Kamu bankaları aylık düşük taksitlerle krediyi geri ödeme rahatlığı veriyor. İşte detaylar...

15.09.2022 15:34 - Son Güncelleme: 22.09.2022 15:34
4a, 4b, 4c’liye 15 bin TL ödeme! Paralar hesaplara yatıyor! Bana çıkmaz deme! ATM’den hemen çekin! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank...

Nakite ihtiyacı olan emekli, memur, asgari ücretli milyonları kapsıyor! Bankalar müjdeyi duyurdu! Tek onayla en az 5 bin TL'yi cebe indirebilirsiniz. İhtiyaç kredisi alıp borcunuzu, düğün masrafınızı karşılayabilirsiniz. 20 bin TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank ihtiyaç kredisi veriyor. Peki faiz oranları neler? Taksit ödemesi ne kadar? İŞte güncel faiz oranları ve bankaların ihtiyaç kredisi kampanyaları...

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4a, 4b, 4c’liye 15 bin TL ödeme! Paralar hesaplara yatıyor! Bana çıkmaz deme! ATM’den hemen çekin! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank...

HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

Halk Bankası Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisi kapmanyası kapsamında 20.000 TL'ye kadar ödeme yapıyor.

Banka vade sayısını ise 36 aya çıkardı.

4a, 4b, 4c’liye 15 bin TL ödeme! Paralar hesaplara yatıyor! Bana çıkmaz deme! ATM’den hemen çekin! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank...

%1,55 faiz oranıyla aylık 776,80 TL geri ödeme yapabilirsiniz.

Toplam Geri Ödemeniz (TL): 27.964,80

4a, 4b, 4c’liye 15 bin TL ödeme! Paralar hesaplara yatıyor! Bana çıkmaz deme! ATM’den hemen çekin! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank...

Halkbank'ın kampanyaları arasında 'Hızlı kredi' , Maaşını Halkbank'tan alanlara özel kredi, Kamu çalışanlarına özel kredi, Özel sektör çalışanlarına özel kredi de yer alıyor.

4a, 4b, 4c’liye 15 bin TL ödeme! Paralar hesaplara yatıyor! Bana çıkmaz deme! ATM’den hemen çekin! Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank...

ZİRAAT İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

Tüketici Ürün Paketi (1-25.000 TL)

Tutar: 24.001 TL

Vade: 36

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