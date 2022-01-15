ÖTV indirimi olan araçlar son dakika hangileri? 40.000 TL dev fark! Kia, Seat, Honda, Nissan, Hyundai, Dacia, Fiat, Citroen, Ford fiyat listesi

SATIŞ FİYATINA GÖRE ÖTV DİLİMLERİ

Satış fiyatı 212 bin 400 liranın altında olanlara ÖTV seviyesi yüzde 45, 212 bin 401 ile ile 318 bin 600 liranın arasında olan modellerde ÖTV seviyesi yüzde 50, Fiyat 318 bin 601 lira ile 371 bin 700 lira olan otomobillerde ÖTV seviyesi yüzde 60, fiyatı 371 bin 701 ile 424 bin 800 lira olanlarda ÖTV seviyesi yüzde 70, 424 bin 801 liranın üzerinde ise ÖTV seviyesi yüzde 80 olarak uygulanmaya başlandı.

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