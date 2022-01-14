İlk aşamada 4.500 TL aşağı çekildi! Sıfır arabada fiyatlar hızla düşüyor liste baştan aşağı yenilendi! Fiat Kia Renault Hyundai fiyat listesi

Sıfır otomobil fiyatlarında yeni indirimler yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan son kararın hemen ardından otomobil fiyatlarında ilk aşamada yüzde 5.5 ile 11 arasında bir düşüş yaşandığı görüldü. Hatta bazı segmentlerde fiyat düşüşü 48 bin TL'ye kadar ulaştı. Otomobil markaları dün ÖTV'de yaşanan düşüşle birlikte marka marka güncel fiyat listelerini resmi internet sitesi üzerinden duyurmaya başladı. Bu kapsamda sıfır otomobil alma fikri olanlar markaların duyurduğu yeni fiyat listelerini detaylı bir şekilde inceliyor. İşte fiyatlarda yaşanan son indirimler...