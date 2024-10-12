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Otomotivde yeni dönem başlıyor! Doğrulanmış ilan uygulamasının kapsamı genişletilecek

Sahte emlak ilanlarının önüne geçmeyi hedefleyen doğrulanmış ilan uygulaması, yılbaşından itibaren zorunlu hale geliyor. Çalışmanın bitmek üzere olduğunu söyleyen Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, uygulama için tarih verdi.

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Giriş Tarihi :12 Ekim 2024 , 15:58 Güncelleme Tarihi :12 Ekim 2024 , 15:58
Otomotivde yeni dönem başlıyor! Doğrulanmış ilan uygulamasının kapsamı genişletilecek

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde MÜSİAD'ın düzenlediği, Türkiye Yüzyılı'nda Otomotiv ve Enerji Vizyonu Toplantısı'nda MÜSİAD'ın etkinliklerine fırsat buldukça katılmaya gayret ettiğini söyledi.

Otomotivde yeni dönem başlıyor! Doğrulanmış ilan uygulamasının kapsamı genişletilecek

"TARİHİ BİR REKORDUR"

Salgınla beraber dünyada ciddi küresel durgunluk yaşandığını anımsatan Gürcan, "Türkiye'de maalesef bundan payını almış oldu. Ancak her şeye rağmen küresel ticaretteki durgunluğa rağmen ekonomimiz üretmeye istihdam oluşturmaya ve ihracatı artırmaya yönelik hızla adımlarla ilerlemeye devam etti. Şöyle baktığımızda Türkiye son on 16 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürüyor. Geçtiğimiz 2023 yılında yüzde 5,1'lik bir büyümeyi gerçekleştirdi." diye konuştu.

Otomotivde yeni dönem başlıyor! Doğrulanmış ilan uygulamasının kapsamı genişletilecek
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