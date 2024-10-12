Otomotivde yeni dönem başlıyor! Doğrulanmış ilan uygulamasının kapsamı genişletilecek

"TARİHİ BİR REKORDUR"

Salgınla beraber dünyada ciddi küresel durgunluk yaşandığını anımsatan Gürcan, "Türkiye'de maalesef bundan payını almış oldu. Ancak her şeye rağmen küresel ticaretteki durgunluğa rağmen ekonomimiz üretmeye istihdam oluşturmaya ve ihracatı artırmaya yönelik hızla adımlarla ilerlemeye devam etti. Şöyle baktığımızda Türkiye son on 16 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürüyor. Geçtiğimiz 2023 yılında yüzde 5,1'lik bir büyümeyi gerçekleştirdi." diye konuştu.