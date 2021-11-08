Otomobil alacaklara 2 kritik ikaz! Araba fiyatları düşer mi? Ocak 2022'de 2. el otomobil fiyatları düşecek mi, zamlanacak mı? 2 ay içinde...
Araba alacaklar neredeyse her gün sıfır ve ikinci el güncel fiyat listesini araştırıyor. Bilindiği üzere tüm dünyayı etkileyen çip krizinden en fazla zarara uğrayan otomotiv sektörü oldu. Bu süreç içinde hem sıfır araçlarda hem de ikinci el araç fiyatlarında artış meydana geldi. Aynı zamanda döviz kurunda yaşanan yukarı yönlü hareketlilik, pandemi koşulları ve arz sıkıntısı fiyatlar üzerinde artışa sebebiyet oluyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, birinci eldeki bulunurluk sıkıntısından dolayı 2. ele talep arttığını bu nedenle talep artışının fiyatları tetiklediği söyleniyor. Peki, araba fiyatları düşer mi? 2. el araba fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? 2022'de araba fiyatları ne olur? İşte tüm merak edilenler ve uzman yorumları!
Otomobil alacaklara 2 kritik ikaz! Araba fiyatları düşer mi? Ocak 2022'de 2. el otomobil fiyatları düşecek mi, zamlanacak mı? 2 ay içinde... Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs salgını ve çip sorunu otomotiv sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle sıfır otomobil üretiminde büyük önem taşıyan çiplerin ardından yeni bir kriz patlak verdi. Magnezyum sıkıntısı da üretimi büyük bir sıkıntıya soktu. Peki, araba fiyatları düşer mi? 2. el araba fiyatları yükselecek mi, düşecek mi? 2022'de araba fiyatları ne olur? İşte tüm merak edilenler ve uzman yorumları!
Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, Türkiye otomotiv pazarında tedarik noktasında model bazında sıkıntı olduğunu ve vatandaşın her istediği modeli veya rengi bulamadığını belirterek, "Dolayısıyla stoktaki araç, eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor. Karşılanmayı bekleyen taleplerin süresi de modele göre değişiyor. 2 ay, 3 ay ve bazen 1 ay ertelenebiliyor bu talepler. Özellikle C segment araçlarda bulunurluk sıkıntısı daha fazla." dedi.
Türkiye otomotiv pazarında tedarik anlamında model bazında sıkıntı olduğunu ve vatandaşın her istediği modeli veya rengi bulamadığını belirten Mersin, "Dolayısıyla stoktaki araç eğer müşterinin ihtiyacını görüyorsa onu almaya çalışıyor. Karşılanmayı bekleyen taleplerin süresi de modele göre değişiyor. 2 ay, 3 ay ve bazen 1 ay ertelenebiliyor bu talepler. Özellikle C segment araçlarda bulunurluk sıkıntısı daha fazla. Ondaki ÖTV matrahı ve dilimi daha düşük olduğu için, daha aşağı indiği için orada sıkışma var." ifadelerini kullandı.