Ortaokul, lisans, önlisans mezunu herkes başvurabilir! Kamuya 2.477 personel alınacak! TÜİK, İTÜ, Ege ve Ankara Üniversitesi, Tarım ve Orman Bakanlığı...
Haziran ayının ortalarında çok sayıda devlet kurumu bünyesinde bulunan memur personel eksikliğini karşılamak üzere ilan yayımladılar. Türkiye genelinde milyonlarda aday memur olma yolunda ilerlerken yeni mezun olmuş olan adaylar da iş arayışına girdi. Bu kapsamda çeşitli kurumlarda 2.477 personel alımı yapacağını duyurdu. Çeşitli kadrolara alım yapacak kurumlar arasında Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, TÜİK, İTÜ yer alıyor. İşte Haziran ayı kamu personel alımları ve başvuru şartları!
2022 Haziran ayı kamu KPSS'li KPSS şartsız son dakika memur, işçi ve kamu personel alımı başvuru şartları nedir? Haziran ayı için yeni memur işçi ve personel alımı ilanları yayımlanarak binlerce kişilik kadro ile alım yapılacağı ilan edildi. Bu kapsamda Bakanlıklar, üniversiteler, devlet kurumları 2.477 personel alımı yapacağını duyurdu. Çeşitli kadrolara alım yapacak kurumlar arasında Tarım ve Orman Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, Ege Üniversitesi, TÜİK, İTÜ yer alıyor. İşte Haziran ayı kamu personel alımları ve başvuru şartları!
Kamu çalışanı olmak isteyen milyonlarca kişi her gün ilanları araştırırken müjde geldi. Kamuya 2477 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Söz konusu alımlar Tarım ve Orman Bakanlığı, İTÜ, TÜİK, Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Uşak Üniversitesi gibi kurumlara yapılacak. Peki başvuru şartları neler? İşte sizin için derlediğimiz alımlar
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ankara Üniversitesi'nden açıklanan ilana göre üniversite bünyesine 46 personel alımı yapılacak
GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2) 2020 KPSS (B) gurubu sınavlarından ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93, lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4) Başvuracak adayların; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler" hüküm gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.