2023 senesi kış yardımları start aldı! Online başvuru yapana para veriliyor! İllere göre gıda yardımı veren kurumlar ve başvuru adresleri!

Kış ayıyla eş güdümlü dar gelirli ailelerin temel besinlere daha rahat ulaşabilmesi ve rahat bir kış geçirebilmeleri bağlamında yeni yardımlar duyurulmaya başladı. E-devlete erişimi olan kimseler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfası üstünden oluşturulan yardımlara çevrimiçi olarak müracaat edebilirler.