Onaylanır onaylanmaz 3 gün içinde hesaplara yatıyor! Nasıl yani demeyin! Emekliye dev kampanya, 8500 TL ödeme: Halkbank, Vakıfbank, TEB...
SSK, Bağ-Kur, EYT'li emekliye müjde üstüne müjde! Emekli maaşının yanında ek ödeme de almak mümkün! 2023 yılında bankalar promosyon ödeme miktarını arttırdı. Güncel promosyon ödemelerinde limit 8.500 TL'ye çıkarken bir yandan da 20 bin TL iddiaları konuşuluyor. Emekli promosyon ödemelerinin özel bankalarda 20 bin TL'ye çıkabileceği iddia edildi. EYT ile emekli olacaklar en yüksek promosyon ödemesi yapan kurumları Sosyal Güvenlik Kurumu'nda tercih edebilecek. İşte Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat ve Yapı Kredi güncel emekli promosyon kampanyaları!
Bankalardan promosyon yarışında yeni atak geldi. Şubat ayının ilk günlerini yaşadığımız şu günlerde emekliye peş peşe duyurular yapıldı. Başvuranlar 8.500 TL'ye varan promosyon ödemesi alacak. Peki Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası TEB, Garanti BBVA, Akbank, ING, Ziraat ve Yapı Kredi bankaları ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi? İşte 2023 Şubat ayı banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları...
Promosyon da bu durumda ilk emekli aylığından 3 gün sonra banka hesabına yatırılır. İsteyen hemen promosyon sürecini başlatabileceği gibi, isteyen de bekle gör politikası izleyebilecek. Hızlı promosyon almak isteyenlerin emekli aylığı başvurusu yapmadan önce kampanyaları inceleyip karar vermesi yararına olacak. Bekle gör politikasını tercih edenler de bu ayki, hatta önümüzdeki ayki kampanyalara bakarak kararını verebilecek. Promosyonu aldıktan sonra daha yüksek tutarlarla karşılaşanlar, promosyonun kalan süresinin tutarını iade ederek bundan yararlanabilecek.
İŞTE EMEKLİ PROMOSYON VEREN BANKALAR
FİBABANKA: Maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira promosyon ödemesi yapıyor.