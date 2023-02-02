Onaylanır onaylanmaz 3 gün içinde hesaplara yatıyor! Nasıl yani demeyin! Emekliye dev kampanya, 8500 TL ödeme: Halkbank, Vakıfbank, TEB...

Promosyon da bu durumda ilk emekli aylığından 3 gün sonra banka hesabına yatırılır. İsteyen hemen promosyon sürecini başlatabileceği gibi, isteyen de bekle gör politikası izleyebilecek. Hızlı promosyon almak isteyenlerin emekli aylığı başvurusu yapmadan önce kampanyaları inceleyip karar vermesi yararına olacak. Bekle gör politikasını tercih edenler de bu ayki, hatta önümüzdeki ayki kampanyalara bakarak kararını verebilecek. Promosyonu aldıktan sonra daha yüksek tutarlarla karşılaşanlar, promosyonun kalan süresinin tutarını iade ederek bundan yararlanabilecek.