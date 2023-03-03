Olduğu yerden tutabilene aşk olsun! Altın fiyatları piyasayı ters düz etti! Kimse bunu beklemiyordu! Gram altın ne kadar 2023 bugün canlı
Altın fiyatları piyasayı ters düz etti! Kimse bunu beklemiyordu! Mart ayı, altın piyasası için umut vaat eden bir başlangıç yaptı. Şubat ayında yatırımcıları hayal kırıklığına uğratan altın piyasası, Mart ayında fiyat yükselişi ile toparlandı. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesinden memnuniyet duyarken, bu yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği merak konusu olarak gündemi meşgul etmeye devam ediyor.
Altın piyasasındaki son durum hakkında güncel bilgiler merak konusu oldu. ONS, gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL olarak işlem gördü? Altın yatırımcıları için gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek zor olsa da, piyasayı yakından takip etmek her zaman faydalıdır.
Dünya genelinde para politikalarının belirlenmesinde etkili olan FED, altın piyasasını derinden etkileyen politikalar uyguluyor. FED'in şahin politikaları, altın fiyatlarında baskı yaratıyor.
FED'in güvercin politikaya geçmesiyle birlikte ise altın fiyatları artış gösteriyor. Son dönemde, FED'in faiz artırımı dozunu artıracağı beklentisi güçleniyor ve bu durum altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Mart ayı ile birlikte dolar endeksindeki hafif gerileme, altın fiyatlarının yükselmesi için fırsat yarattı.
Altında Pozitif Hafta
Altın, Fed yetkililerinin faizleri daha fazla yükseltmek gerekebileceği uyarılarına rağmen haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Altın, dolardaki düşüş ve ana alıcılardan Çin'deki ekonomik toparlanmanın hız kazandığına dair işaretlerle Ocak ortasından bu yana en iyi haftasını geçirmeye hazırlanıyor.
Spot altın dolar göstergesinin beş haftadır ilk kez haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanmasıyla değerli metalin birçok alıcı için daha ucuz hale gelmesi nedeniyle gelen taleple haftalık bazda yüzde 1,6 yükseldi. Bu haftaki veriler Çin'de sıfır-Kovid politikasının sonlandırılmasıyla artan virüs vakalarının düşüşe geçmesinin ardından Çin ekonomisinin hızla toparlandığını gösterdi.Spot altın ons başına 1843 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise piyasalarda 1119 TL'den alıcı buluyor.