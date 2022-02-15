Ok yaydan çıktı o grup çok şanslı! Altın fiyatları artacak mı, düşecek mi? Altını olanlara o tarih uyarısı! 120 gram altın ve 50 gram 22 ayar bilezik kaç TL?
Altın fiyatları son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bu anlamda altın fiyatları artacak mı, düşecek mi? Altını olanlara o tarih uyarısı yapıldı. Altın fiyatları, jeopolitik gerginlikler ardından yatırımcıların güvenilir liman alımlarına odaklanmasıyla son 8 ayın en yüksek civarında bulunuyor. Gram altın da küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 820 TL'nin üzerini gördü. Küresel piyasalarda Ukrayna krizi fiyatlamalar üstünde olumsuz tesir yaratırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diyaloğa açık bulunduğu yönündeki sinyali gerginliğin bir oran azalmasına sebep oldu. Peki 120 gram altın ve 50 gram 22 ayar bilezik kaç TL?
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, pazartesi günü CNBC'ye verilen bir röportajda Temmuz ayına kadar faizin 100 baz puan artırılması gerektiği söylemini tekrarladı. Fed'in şahin yöneticilerinden biri olarak tanınan Fed Kansas City Başkanı Esther George ise Fed'in enflasyonu düşürmek amacıyla maddi genişleme politikalarının olası olduğunca süratli geri alınması gerekliliğini söyledi. Ons altın geride bıraktığımız haftanın büyük kısmını yatay bir seyirle geçirdikten sonra cuma günü 1.864 dolara kadar tırmanmıştı. Yatırımcıların Ukrayna'dan kaynaklanan jeopolitik gerginliklere ağırlık vermesiyle yükselişe geride bıraktığımız ons altın, salı günü 8 ayın en yüksek seviyesinde 1.878 dolar seviyesinde prosedür görüyor.
ALTIN FİYATLARI İÇİN O TARİHE DİKKAT!
Geçtiğimiz cuma günü ABD-Rusya ve Ukrayna üçgeninde tansiyonun yükselmesiyle, ons altın fiyatlarında 'güvenli liman' etkileri çalışarak, 3 ayın zirvesini gördü. Cuma günü, ABD ve Rusya'nın, Ukrayna'daki vatandaşlarına 'ülkeye dönün' çağrısı yapması ve ardından ABD Ulusal Emniyet Danışmanı Jake Sullivan, Çin Olimpiyatları bitmeden Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlayabileceğini söylemesi dünyada 'savaşa hazırlık' olarak yorumlanırken; piyasalarda hareketlilik yaşandı. Küresel borsalar sert aşağı geldi; ons altın fiyatı ise 1840 dolar seviyesinden 1865 dolara kadar yükseldi.
Yeni haftada, piyasalarda jeopolitik risk fiyatlamalarının devam etmesi beklenirken, gözler Ukrayna kriziyle alakalı haber akışlarında olacak. Diğer taraftan da ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki sıkılaşma fiyatlanması sürerken; kısa vadede ons altında sert fiyat hareketleri görülebilir.
Geçtiğimiz hafta perşembe günü beklentilerin üstünde gelen ABD Ocak ayı enflasyon verisi sonrası, küresel piyasalarda risk iştahı azalmış; ons altın fiyatı ise 1821 dolar ile 1841 dolar düzeyi arasında dalgalanmıştı. ABD 10 senelik tahvil faizleri ise, 2 senenin en yüksek civarını görmüştü.
40 senenin zirvesini yenileyen ABD enflasyon rakamları ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha agresif sıkılaşma olasılığını kuvvetlendirdi. Fed'in 15-16 Mart tarihinde gerçekleşecek toplantısında faiz artırım beklentisi 50 baz puana yükseldi. Fed'in agresif sıkılaşmaya gitmesinin altın fiyatları üstünde negatif tesir yaratması beklenirken; yeni haftada Fed üyelerinin konuşmaları belirleyici olacak.