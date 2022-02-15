Ok yaydan çıktı o grup çok şanslı! Altın fiyatları artacak mı, düşecek mi? Altını olanlara o tarih uyarısı! 120 gram altın ve 50 gram 22 ayar bilezik kaç TL?

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, pazartesi günü CNBC'ye verilen bir röportajda Temmuz ayına kadar faizin 100 baz puan artırılması gerektiği söylemini tekrarladı. Fed'in şahin yöneticilerinden biri olarak tanınan Fed Kansas City Başkanı Esther George ise Fed'in enflasyonu düşürmek amacıyla maddi genişleme politikalarının olası olduğunca süratli geri alınması gerekliliğini söyledi. Ons altın geride bıraktığımız haftanın büyük kısmını yatay bir seyirle geçirdikten sonra cuma günü 1.864 dolara kadar tırmanmıştı. Yatırımcıların Ukrayna'dan kaynaklanan jeopolitik gerginliklere ağırlık vermesiyle yükselişe geride bıraktığımız ons altın, salı günü 8 ayın en yüksek seviyesinde 1.878 dolar seviyesinde prosedür görüyor.