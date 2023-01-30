Öğrencilere YOL, BARINMA VE BURS müjdesi! Aile Bakanlığı mezun olana kadar nakit ödeme dağıtıyor! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Başarı Teşvik Programı detayları belli oldu. Öğrencilere asgari ücretin 3 katına kadar destek ödemesi yapılırken ayrıca yol va barınma desteği de sağlanıyor. Okula giden tüm öğrencileri ilgilendiriyor. Program için 1,5 milyar liralık bütçe ayırdıklarını bildiren Bakan Yanık, "Türkiye'de otorite kurumları tarafından açıklanan ve uluslararası üniversite sıralamasında ilk 500'e giren üniversitelere yerleşmeye hak kazanan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize eğitim hayatları boyunca yol, barınma ve burs desteği sağlayacağız ve bu öğrencilerimize devlet olarak yanlarında olduğumuzu hissettireceğiz." ifadelerini kullandı. İşte Başarı Teşvik Programı başvurusu...