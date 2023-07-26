Öğrencilere 1.300 TL kırtasiye yardımı! Aileler e-Devlet'ten başvuruyor, paralar ilkokul, ortaokul öğrencilerine dağıtılıyor! 1,2,3,4 çocuğa kadar...

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MEB 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi yayınladı. Buna göre okullar 11 Eylül'de açılacak. Yaz tatili devam ederken bir yandan da okullar için hazırlıklara yavaş yavaş başlanıyor. Maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlar sosyal yardım programları kapsamında bir çok ödeme yapılıyor. Başvuru şartlarını taşıyanlar söz konusu ödemeleri düzenli olarak almaya hak kazanıyor. Bu noktada okulların açılacağı tarih yaklaşırken öğrenciler için yapılan yardımlar gündeme geldi. İşte destek ödemeleri hakkında bilgiler...