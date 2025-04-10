OECD’den Türkiye ekonomisi için büyüme tahmini! Enflasyon düşene kadar politikalara devam!

OECD'nin, ülke bazlı ekonomik incelemeleri kapsamında hazırladığı "Türkiye İnceleme Raporu" başlıklı raporu yayımlandı.

Buna göre, Türkiye ekonomisi son 10 yılda OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri oldu ve yıllık ortalama yüzde 4,9 büyüdü.

Bu dönemde halkın yaşam standartları yaklaşık dört kat iyileşirken, iş gücü piyasası ve sosyal göstergelerde önemli iyileşmeler sağlandı.