Ocak 2023'te %68 ZAM netleşiyor! Emekliye (SSK, Bağkur) 6.375 TL, Memura 10.849 TL MAAŞ! 4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c) YENİ maaş çizelgesi!

Yeni yılda milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisini ve memurları ilgilendiren maaş zammı için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre yıl sonu enflasyonu %68.02 olarak tahmin ediliyor. Tahminlere göre emeklilerin ve memurların Ocak zammı tablosu belli oldu. İşte zamlı maaşlarla ilgili son durum...