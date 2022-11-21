Ocak 2023'te %68 ZAM netleşiyor! Emekliye (SSK, Bağkur) 6.375 TL, Memura 10.849 TL MAAŞ! 4/1-(a), 4/1-(b), 4/1-(c) YENİ maaş çizelgesi!
Emekli ve memurların Ocak zammı için yeni sayfa açıldı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 68.06 yıl sonu enflasyon tahmininin ardından maaş hesaplamalarında oranlar yenilendi. Emekliye yüzde 18.06 zam, memurlara yüzde 19.16 artış göründü. Öte yandan ek iyileştirme de gündemde yer alan konular arasında. Hem refah payı eklenerek zam oranlarının artırılması hem de halen 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi bekleniyor. Peki, Ocak 2023'te kim ne kadar alacak? Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak 2023? İşte zamlı maaş tablosu haberimizde!
Yeni yılda milyonlarca SSK, Bağ-Kur emeklisini ve memurları ilgilendiren maaş zammı için arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre yıl sonu enflasyonu %68.02 olarak tahmin ediliyor. Tahminlere göre emeklilerin ve memurların Ocak zammı tablosu belli oldu. İşte zamlı maaşlarla ilgili son durum...
Yüzde 10.84 çıkan Temmuz-Ekim enflasyonu, memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı alacağını gösterdi. 4 aylık TÜFE verisine göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı enflasyon farkıyla yüzde 11.88'e ulaştı.
MEMURA EN AZ 10.849 TL
Merkez Bankası'nın Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68.02 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 18.06 olarak gerçekleşecek.