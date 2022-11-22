Aralık 2022'de promosyon ücret LİSTESİ değişecek! Emekliye 13 bin TL yılbaşı ödemesi! Ziraat, Vakıf, İş Bankası, ING...
Türkiye'de milyonların beklediği haberlerin bir çoğu Aralık ayında belli olacak. Bu kapsamda promosyon ödemeleri için de 12. ayda iyi bir artış bekleniyor. Bankaların rakamları bir anda yükselteceği bekleniyor. Kasım ayında SGK emeklilere ödenecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi. Peki, Aralık ayında emekli promosyonları ne kadar olacak? İşte detaylar!
Bankaların promosyon ödemelerinde Aralık zammı olacak mı sorusu oldukça merak ediliyor. Bankalar emekli olan kişilere yüksek promosyon dağıtması ile vatandaşların yüzlerini güldürüyor. Emekliye promosyon ödemelerinde belirleyici etken maaş tutarlarıdır. Bankaların emeklilere vermesi gereken alt limit belirlenmiş olup özel bankaların verdikleri ücretler kampanyalar dahilinde daha fazla olabiliyor. Peki, en yüksek emekli promosyon ödemelerini hangi bankalar yapıyor? 1 Aralık'ta promosyon ücretleri ne kadar olacak? İşte fiyat listeleri...
ARALIK AYINDA ÖDEMELER NE KADAR OLACAK?
Henüz bankalar tarafından Aralık ayı emekli promosyon ödemelerine ilişkin yeni rakamlar duyurulmadı. Ancak ödemelere ilişkin zam beklentisi arttı. Promosyon tutarlarının 13 bin TL - 15 bin TL civarına yaklaşacağı ileri sürüldü...
EMEKLİ PROMOSYONUNDA YENİ DÖNEM!
SGK emeklilere ödenecek en düşük promosyon tutarlarını güncelledi.
Emekli aylığı 3 bin 500 TL'ye kadar olanlara 3 bin TL, 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.
SGK ile protokol imzalayan 19 banka 1 Kasım'dan itibaren 3 yıllık taahhüt veren emeklilere en az yenilenen taban tutarları ödemek zorunda olacak.
HANGİ BANKALARLA PROTOKOL İMZALANDI?
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf- Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Deniz- Bank, Türk Ekonomi Bankası, ING Bank, Şekerbank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Odeabank, Fibabanka.
PROMOSYON TUTARI NASIL YÜKSELİR?
Eğer kişi aynı banka üzerinden maaş almaya devam edecekse yeni promosyon başvurusu yapılmalı. Bu durumda banka önceki taahhütten kalan sürenin promosyon tutarını düşerek yeni tutarı emekliye ödeyecek.
Ancak farklı bankaya geçme durumu varsa bunun için taahhüdün sürdüğü bankaya kalan sürenin tutarını iade etmek yeterli olacak.