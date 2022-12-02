OCAK 2023 YENİ MAAŞ TABLOSU! SKK ve BAĞ-KUR emeklilerine yeni Ocak zammı hesabı! İşte SSK ve BAĞ-KUR’lunun yeni maaşı
Emeklilerin Ocak zammı için yeni ipucu geldi. AA Finans'ın beklenti anketindeki yüzde 70.18 yıl sonu enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 19.55 zam göründü. Peki bu tahmin maaşlara nasıl yansıyacak? SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin Ocak maaşı ne kadar olacak? Takvim.com.tr tek tek hesapladı. İşte detaylar...
Yeni yılla birlikte emeklilerin de geliri artacak. Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak. Ayrıca ek iyileştirme de gündemde. Hem refah payı eklenerek zam oranlarının artırılması hem de halen 3 bin 500 lira olan en düşük emekli aylığının yükseltilmesi bekleniyor.
YENİ ANKET GELDİ
Veriler merakla beklenirken, artışa ilişkin yeni ipucu geldi. AA Finans'ın beklenti anketinde yıl sonu enflasyonu tahmini yüzde 70.18 olarak yer aldı. Bu tahmin gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 19.55 olarak gerçekleşecek.
TABAN AYLIKLAR NASIL DEĞİŞECEK?
Tahmin gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde 4 bin 197 liradan 5 bin 18 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 603 liraya yükselecek. Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı.
Ocak zammı yüzde 19.55 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 987 liraya yükselecek. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 473 liraya çıkacak, 3 bin 500 lira olan taban aylığa tamamlanacak.
Ocak'ta halen 3 bin 500 lira olan taban aylıkta artış yapılması bekleniyor. Ayrıca emekli zamlarına bir refah payı eklenmesi de gündemde. Bu kararın Ocak ayı başında açıklanması bekleniyor.