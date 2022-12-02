OCAK 2023 YENİ MAAŞ TABLOSU! SKK ve BAĞ-KUR emeklilerine yeni Ocak zammı hesabı! İşte SSK ve BAĞ-KUR’lunun yeni maaşı

Ocak zammı yüzde 19.55 çıkarsa en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 987 liraya yükselecek. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise 3 bin 473 liraya çıkacak, 3 bin 500 lira olan taban aylığa tamamlanacak.

Ocak'ta halen 3 bin 500 lira olan taban aylıkta artış yapılması bekleniyor. Ayrıca emekli zamlarına bir refah payı eklenmesi de gündemde. Bu kararın Ocak ayı başında açıklanması bekleniyor.