O ürünün 12’lisi 95 TL’ye düştü! A101 10 -14 Mart aktüel indirimi!

A101'in yeni aktüel kataloğunda, mutfak alışverişinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için büyük fırsatlar sunan kampanyada hangi ürünler indirimde? İşte 9-14 Mart A101 indirim listesi ve detaylar…