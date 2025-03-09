O ürünün 12’lisi 95 TL’ye düştü! A101 10 -14 Mart aktüel indirimi!

🔶 12'Lİ TUVALET KAĞIDI 95 TL
🔶 TORKU SÜT 95 TL
A101 AKTÜEL İNDİRİMLERİ
🍶 Çay 500 g – 99.50 TL
🧀 Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 KG – 289 TL
🧀 Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1KG – 135 TL
🍯 Helva 500 g – 105 TL
🍯 Bal 600 g – 199 TL
🍗 Şinitzel 700 g – 75 TL
🥛 Yarım Yağlı Yoğurt – 169 TL
🛢️ Ayçiçek Yağı 5L – 339,50 TL
🍪 Atıştırmalık ve Gıda Ürünleri
🍫 Kakaolu Kremalı Bisküvi 110 g – 14,50 TL
🥛 Süt 4x1L %0,5 Yağlı – 95 TL
🛁 Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri
🧴 Sıvı Saç Kremi Çeşitleri 200 ml – 99 TL
🛍️ Roll On Çeşitleri 50 ml – 69,90 TL
🧺 Toz Deterjan 10 KG – 299 TL
🍽️ Bulaşık Makinesi Kapsülü 36'lı – 164 TL
🧼 Sıvı Sabun 3L – 84,50 TL
🧻 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li – 95 TL
🥬 6-9 MART A101 SEBZE & MEYVE İNDİRİMLERİ
🍋 Limon – 29,75 TL
🍅 Domates – 35 TL
🍏 Atıştırmalık Starking Elma – 25 TL
🍊 Portakal – 29.50 TL
🌶️ Sivri Biber Paket – 32,75 TL
🍄 Tabak Mantar – 45 TL
🥩 Et Ürünleri
🥩 Dana Kıyma 400 g – 189 TL
🥩 Dana Kıyma 400 g – 194 TL
🥩 Dana Izgara Köfte 400 g – 179 TL
🛵 13 MART A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU
🏍️ Üç Tekerlekli Elektrikli Moped – 49.990 TL
🛵 Maxi Scooter – 64.990 TL
🚗 Araç Tipi El Süpürgesi – 399 TL
🚗 Oto Cam Sileceği – 69,50 TL
🚗 Kör Nokta Uyarı Aynası – 64,50 TL
🔧 Dijital Hava Kompresörü – 679 TL
🔦 Mıknatıslı LED Işıldak & El Feneri – 179 TL
📺 Elektronik Ürünler
📺 65 İnç 4K Ultra HD Android TV – 24.999 TL
📺 43 İnç FHD Android TV – 10.999 TL
🔋 Powerbank – 449 TL
🔊 Bluetooth Hoparlör – 349 TL
🍳 Mutfak Ürünleri
🍳 Katmer ve Gözleme Sacı – 1.099 TL
🛁 Vakumlu Siyah Nokta Temizleme Cihazı – 299 TL
🧹 Fantom Carbon Dikey Süpürge – 1.699 TL
💡 Led Işıklı Cımbız – 79,50 TL
🥣 Çubuk El Blender – 399 TL
🔨 Hırdavat ve Boya Ürünleri
🛠️ Piranha Vidalama Seti – 849 TL
🛠️ Dekupaj Testere – 749 TL
🎨 Casati Panel Kapı Boyası 2,5 L – 599 TL
🖌️ Tavan Boyası 17,5L – 449 TL
🎨 Slikonlu Plastik Duvar Boyası 10 KG – 399 TL
🎒 Çanta ve Kamp Ürünleri
👜 Erkek El Çantası – 149 TL
🎒 PP Valiz Orta Boy – 759 TL
🎒 Kabin Boy Valiz – 689 TL
🪑 Katlanabilir Piknik Sandalyesi – 449 TL
🪑 Piknik Sandalyesi – 299 TL
🪑 Katlanabilir Kamp Sandalyesi – 289 TL
🪑 Kamp Taburesi – 99,50 TL
🧸 Oyuncak Ürünleri
🛻 Oyuncak Çöp Kamyonu – 229 TL
🚜 Oyuncak Dozer – 159 TL
🏎️ Oyuncak Formula 1 Yarış Seti – 379 TL
🎯 Yumuşak Top Atan Oyuncak – 299 TL
🛩️ Uçaklı Askeri Set – 335 TL
🎀 Oyuncak Makyaj ve Piknik Çantası – 119 TL
🚰 Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri
🚰 Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili – 6.999 TL
🍽️ Bulaşık Makinesi – 12.799 TL
🧺 Çamaşır Makinesi – 13.499 TL
🧊 No-Frost Buzdolabı Inox – 21.999 TL