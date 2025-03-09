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O ürünün 12'lisi 95 TL'ye düştü! A101 10 -14 Mart aktüel indirimi!

A101, 9-14 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli olacak indirimli ürünler kataloğunu duyurdu. Haftanın Yıldızları kampanyası kapsamında çay, peynir, zeytin, ayçiçek yağı, yoğurt ve deterjan gibi birçok temel ihtiyaç ürünü cazip fiyatlarla satışa sunuluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Mart 2025 , 09:23 Güncelleme Tarihi :10 Mart 2025 , 09:24
O ürünün 12’lisi 95 TL’ye düştü! A101 10 -14 Mart aktüel indirimi!

A101'in yeni aktüel kataloğunda, mutfak alışverişinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Ekonomik alışveriş yapmak isteyenler için büyük fırsatlar sunan kampanyada hangi ürünler indirimde? İşte 9-14 Mart A101 indirim listesi ve detaylar…

O ürünün 12’lisi 95 TL’ye düştü! A101 10 -14 Mart aktüel indirimi!

🔶 12'Lİ TUVALET KAĞIDI 95 TL

🔶 TORKU SÜT 95 TL

O ürünün 12’lisi 95 TL’ye düştü! A101 10 -14 Mart aktüel indirimi!

A101 AKTÜEL İNDİRİMLERİ

🍶 Çay 500 g – 99.50 TL
🧀 Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 KG – 289 TL
🧀 Süzme Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 1KG – 135 TL
🍯 Helva 500 g – 105 TL
🍯 Bal 600 g – 199 TL
🍗 Şinitzel 700 g – 75 TL
🥛 Yarım Yağlı Yoğurt169 TL
🛢️ Ayçiçek Yağı 5L – 339,50 TL

O ürünün 12’lisi 95 TL’ye düştü! A101 10 -14 Mart aktüel indirimi!

🍪 Atıştırmalık ve Gıda Ürünleri

🍫 Kakaolu Kremalı Bisküvi 110 g – 14,50 TL
🥛 Süt 4x1L %0,5 Yağlı – 95 TL

🛁 Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri

🧴 Sıvı Saç Kremi Çeşitleri 200 ml – 99 TL
🛍️ Roll On Çeşitleri 50 ml – 69,90 TL
🧺 Toz Deterjan 10 KG – 299 TL
🍽️ Bulaşık Makinesi Kapsülü 36'lı – 164 TL
🧼 Sıvı Sabun 3L – 84,50 TL
🧻 3 Katlı Tuvalet Kağıdı 12'li – 95 TL

O ürünün 12’lisi 95 TL’ye düştü! A101 10 -14 Mart aktüel indirimi!

🥬 6-9 MART A101 SEBZE & MEYVE İNDİRİMLERİ

🍋 Limon29,75 TL
🍅 Domates35 TL
🍏 Atıştırmalık Starking Elma25 TL
🍊 Portakal29.50 TL
🌶️ Sivri Biber Paket32,75 TL
🍄 Tabak Mantar45 TL

O ürünün 12’lisi 95 TL’ye düştü! A101 10 -14 Mart aktüel indirimi!

🥩 Et Ürünleri

🥩 Dana Kıyma 400 g – 189 TL
🥩 Dana Kıyma 400 g – 194 TL
🥩 Dana Izgara Köfte 400 g – 179 TL

O ürünün 12’lisi 95 TL’ye düştü! A101 10 -14 Mart aktüel indirimi!

🛵 13 MART A101 ALDIN ALDIN AKTÜEL KATALOĞU

🏍️ Üç Tekerlekli Elektrikli Moped49.990 TL
🛵 Maxi Scooter64.990 TL
🚗 Araç Tipi El Süpürgesi399 TL
🚗 Oto Cam Sileceği69,50 TL
🚗 Kör Nokta Uyarı Aynası64,50 TL
🔧 Dijital Hava Kompresörü679 TL
🔦 Mıknatıslı LED Işıldak & El Feneri179 TL

O ürünün 12’lisi 95 TL’ye düştü! A101 10 -14 Mart aktüel indirimi!

📺 Elektronik Ürünler

📺 65 İnç 4K Ultra HD Android TV24.999 TL
📺 43 İnç FHD Android TV10.999 TL
🔋 Powerbank449 TL
🔊 Bluetooth Hoparlör349 TL

O ürünün 12’lisi 95 TL’ye düştü! A101 10 -14 Mart aktüel indirimi!

🍳 Mutfak Ürünleri

🍳 Katmer ve Gözleme Sacı1.099 TL
🛁 Vakumlu Siyah Nokta Temizleme Cihazı299 TL
🧹 Fantom Carbon Dikey Süpürge1.699 TL
💡 Led Işıklı Cımbız79,50 TL
🥣 Çubuk El Blender399 TL

O ürünün 12’lisi 95 TL’ye düştü! A101 10 -14 Mart aktüel indirimi!

🔨 Hırdavat ve Boya Ürünleri

🛠️ Piranha Vidalama Seti849 TL
🛠️ Dekupaj Testere749 TL
🎨 Casati Panel Kapı Boyası 2,5 L599 TL
🖌️ Tavan Boyası 17,5L449 TL
🎨 Slikonlu Plastik Duvar Boyası 10 KG399 TL

O ürünün 12’lisi 95 TL’ye düştü! A101 10 -14 Mart aktüel indirimi!

🎒 Çanta ve Kamp Ürünleri

👜 Erkek El Çantası149 TL
🎒 PP Valiz Orta Boy759 TL
🎒 Kabin Boy Valiz689 TL
🪑 Katlanabilir Piknik Sandalyesi449 TL
🪑 Piknik Sandalyesi299 TL
🪑 Katlanabilir Kamp Sandalyesi289 TL
🪑 Kamp Taburesi99,50 TL

O ürünün 12’lisi 95 TL’ye düştü! A101 10 -14 Mart aktüel indirimi!

🧸 Oyuncak Ürünleri

🛻 Oyuncak Çöp Kamyonu229 TL
🚜 Oyuncak Dozer159 TL
🏎️ Oyuncak Formula 1 Yarış Seti379 TL
🎯 Yumuşak Top Atan Oyuncak299 TL
🛩️ Uçaklı Askeri Set335 TL
🎀 Oyuncak Makyaj ve Piknik Çantası119 TL

O ürünün 12’lisi 95 TL’ye düştü! A101 10 -14 Mart aktüel indirimi!

🚰 Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri

🚰 Damacana ve 3 Musluklu Su Sebili6.999 TL
🍽️ Bulaşık Makinesi12.799 TL
🧺 Çamaşır Makinesi13.499 TL
🧊 No-Frost Buzdolabı Inox21.999 TL

O ürünün 12’lisi 95 TL’ye düştü! A101 10 -14 Mart aktüel indirimi!
O ürünün 12’lisi 95 TL’ye düştü! A101 10 -14 Mart aktüel indirimi!
O ürünün 12’lisi 95 TL’ye düştü! A101 10 -14 Mart aktüel indirimi!
O ürünün 12’lisi 95 TL’ye düştü! A101 10 -14 Mart aktüel indirimi!
O ürünün 12’lisi 95 TL’ye düştü! A101 10 -14 Mart aktüel indirimi!
O ürünün 12’lisi 95 TL’ye düştü! A101 10 -14 Mart aktüel indirimi!
O ürünün 12’lisi 95 TL’ye düştü! A101 10 -14 Mart aktüel indirimi!
O ürünün 12’lisi 95 TL’ye düştü! A101 10 -14 Mart aktüel indirimi!
O ürünün 12’lisi 95 TL’ye düştü! A101 10 -14 Mart aktüel indirimi!
O ürünün 12’lisi 95 TL’ye düştü! A101 10 -14 Mart aktüel indirimi!