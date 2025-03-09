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14 Mart BİM kataloğu 2025: Her şey 59 TL, 65 TL, 89 TL'den satılıyor

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da cazip fırsatlarla dolu aktüel kataloğunu duyurdu. 14 Mart 2025 tarihli katalogda mutfak ürünlerinden elektrikli ev aletlerine, bahçe malzemelerinden yapı market ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla sunan BİM, alışveriş tutkunları için kaçırılmayacak indirimler ve avantajlar sunuyor.

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Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 10:53 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 11:27
14 Mart BİM kataloğu 2025: Her şey 59 TL, 65 TL, 89 TL’den satılıyor

BİM, 14 Mart 2025 aktüel ürünler kataloğunu açıkladı! Bu hafta mutfak gereçlerinden elektrikli ev aletlerine, bahçe malzemelerinden yapı market ürünlerine kadar birçok kategoride uygun fiyatlı fırsatlar alışveriş severleri bekliyor.

14 Mart BİM kataloğu 2025: Her şey 59 TL, 65 TL, 89 TL’den satılıyor

🛏️ 14 MART 2025 TEKSTİL ÜRÜNLERİ

  • 🛏️ Çift Kişilik Lastikli Çarşaf – 189 TL
  • 🛏️ Tek Kişilik Lastikli Çarşaf – 149 TL
  • 🛏️ 2'li Yastık Kılıfı – 59 TL
  • 🛏️ Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez – 279 TL
  • 🛏️ Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez – 199 TL
  • 🛏️ Sıvı Geçirmez Yastık Alezi – 65 TL
  • 🧺 İkili Havlu Set – 65 TL
  • 🧶 3'lü Tanja Yumak – 89 TL
  • 👚 Kadın Pijama Takımı – 349 TL
14 Mart BİM kataloğu 2025: Her şey 59 TL, 65 TL, 89 TL’den satılıyor

🥛 11 MART 2025 GIDA & SÜT ÜRÜNLERİ

  • 🥛 Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg – 159,50 TL
  • 🥄 Dost Tam Yağlı Kaymaklı Çömlek Yoğurt 1000 g – 99,50 TL
  • 🍯 Kerem Ballı Kaymak 200 g – 62,50 TL
  • 🫐 Sek Yaban Mersinli Quark 140 g – 27,50 TL
  • 🥛 İçim %18 Yağlı Krema 200 ml – 32,50 TL
  • 🧀 Aknaz Yarım Yağlı Eritme Peynir 1000 g – 239 TL
  • 🍫 Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 L – 39,50 TL
  • 🍮 Puding Danette İkilim 4x70 g – 40 TL
  • 🧀 Kaanlar Tam Yağlı Olgun Kaşar Peyniri 600 g – 179 TL
  • 🧀 Aknaz Lor Peyniri 1000 g – 59,50 TL
  • 🧈 Güney Tereyağı 1000 g – 319 TL
  • 🥄 Sek Labne 3x180 g – 94,50 TL

14 Mart BİM kataloğu 2025: Her şey 59 TL, 65 TL, 89 TL’den satılıyor

🍪 11 MART 2025 ATİŞTIRMALIKLAR & KAHVE

  • 🍫 Şölen Milango Dubai Çikolatası 122 g – 89 TL
  • 🍪 Ülker Stars XL Cookie Kurabiye – 21 TL
  • 🍪 Mixim Dolgulu Kurabiye İzmir Bombası 220 g – 42,50 TL
  • 🍫 Sarelle Kakaolu Fındık Kreması 700 g – 149 TL
  • 🌾 Corny Tam Tahıl Bar 4x20 g – 49,50 TL
  • Tchibo Filtre Kahve Gold Selection 250 g – 119 TL

14 Mart BİM kataloğu 2025: Her şey 59 TL, 65 TL, 89 TL’den satılıyor

🏡 12 MART 2025 ELEKTRONİK & EV ALETLERİ

  • 🏠 ESCAMP Verandalı Flat Tiny House – 610.000 TL
  • KUMTEL LATTENOW Tam Otomatik Espresso Makinesi – 11.950 TL
  • 🔥 KUMTEL Elektrikli PTC Isıtıcı – 2.190 TL
  • 👕 KUMTEL Buhar Kazanlı Ütü – 2.590 TL
  • 💧 KUMTEL Deposuz Su Arıtma Cihazı – 4.990 TL

14 Mart BİM kataloğu 2025: Her şey 59 TL, 65 TL, 89 TL’den satılıyor

🚲 14 MART 2025 TEKNOLOJİ & EV ALETLERİ

  • 🚲 RKS 1-S Mini E-Bike – 9.990 TL
  • 🔥 Beyaz Cam Set Üstü Ocak – 2.890 TL
  • 🔥 Sürgülü Aspiratör – 1.350 TL
  • ⚖️ Mutfak Tartısı – 249 TL
  • 🌀 Fakir Atria Toz Torbasız Elektrikli Süpürge – 3.450 TL
  • 🧼 Kablosuz Şarjlı Sprey Mop – 1.950 TL
  • 🥤 Çelik Termos – 399 TL
  • ✂️ Nordica Tıraş Makinesi – 199 TL

14 Mart BİM kataloğu 2025: Her şey 59 TL, 65 TL, 89 TL’den satılıyor

🔧 14 MART 2025 YAPI & TAMİR ÜRÜNLERİ

  • 🚜 Kaan Çapa Makinesi – 19.990 TL
  • 🔧 Tilki Kuyruğu Testere – 3.790 TL
  • 🛠️ Polisaj Makinesi – 3.190 TL
  • ⚙️ Sunta Kesme Makinesi – 1.990 TL
  • 🔩 Akülü Vidalama Seti – 1.150 TL
  • 🔨 Darbeli Matkap – 999 TL
  • 🔧 Kırıcı Delici Matkap – 1.999 TL
  • 🛠️ Çok Amaçlı Zımpara – 1.390 TL
  • 🛠️ Avuç Taşlama Makinesi – 999 TL
  • 🪚 Dekupaj Testere – 999 TL

14 Mart BİM kataloğu 2025: Her şey 59 TL, 65 TL, 89 TL’den satılıyor

🎲 14 MART 2025 OYUNCAK & EV DEKORASYONU

  • 🚀 Görüntü Veren Uzay Aracı – 219 TL
  • 🎣 Balık Tutma Oyunu – 329 TL
  • 🏠 Adore 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap – 1.990 TL
  • 🏠 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap – 1.690 TL
  • 👞 Ayakkabı Dolabı – 1.490 TL
  • 🏕️ Kamp Sandalyesi – 289 TL
  • 🚗 Tekli Arabalar – 69,50 TL
  • 🏗️ Blok Meslek Grupları Seti – 269 TL
  • 🎲 Eğlenceli Kafalar Kutu Oyunu – 89 TL
  • 🚜 Taşıyıcı Şehir Seti – 299 TL

14 Mart BİM kataloğu 2025: Her şey 59 TL, 65 TL, 89 TL’den satılıyor

🎨 14 MART 2025 BOYA & TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

  • 🎨 Boyacı Seti (5'li) – 225 TL
  • 🎨 Polisan Acqua Tavan Boyası – 399 TL
  • 🎨 Acqua İç Cephe Beyaz Plastik Boya – 299 TL
  • 🧺 Çok Amaçlı Elastik Kova – 129 TL
  • 🔧 Silikon Tabancası – 99 TL
  • 🧽 Cam Kazıma Aparatı – 45 TL

14 Mart BİM kataloğu 2025: Her şey 59 TL, 65 TL, 89 TL’den satılıyor

🍽️ 14 MART 2025 MUTFAK & SOFRA ÜRÜNLERİ

  • 🍽️ 4'lü Cam Pasta Tabağı ~20 cm – 249 TL
  • 🥗 Cam Salata/Meyve Tabağı 32 cm – 239 TL
  • 🍵 6'lı Echo Meşrubat Bardağı ~350 cc – 149 TL
  • 🍷 6'lı Echo Su Bardağı ~260 cc – 139 TL
  • 🍵 Paşabahçe 6'lı Echo Çay Bardağı ~160 cc – 179 TL
  • 🍳 Wok Tava ~28 cm – 289 TL
  • 🍝 Makarna Tabağı ~25,5x5 cm – 79 TL
14 Mart BİM kataloğu 2025: Her şey 59 TL, 65 TL, 89 TL’den satılıyor

Fotoğraflar: BİM