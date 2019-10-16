O liste açıklandı! İşte ülkelerin petrol rezervleri... Türkiye listede yer aldı mı?

Ülkelerin petrol rezervleri listesi açıklandı. Uluslararası Global Firepower şirketi ülkelere göre en çok petrol rezervine sahip olan 50 ülkeyi ve ne kadar petrol rezervine sahip olduğunu verilerini açıkladı. Peki hangi ülke bu alanda lider? ABD'nin mi yoksa Rusya'nın petrol rezervi daha fazla? Türkiye yayınlanan listede yer aldı mı? İşte sonuçlarına çok şaşıracağınız o liste...

16.10.2019 19:06 - Son Güncelleme: 16.10.2019 19:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





