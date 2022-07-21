O kişilerin hesabına anında yatacak! SON BAŞVURU 1 EYLÜL! Resmi Gazete’de yayımlandı!

2022 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ DÖNÜM BAŞINA NE KADAR?



Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi: 2022 T.C kimlik numarasına göre mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak