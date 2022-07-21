O kişilerin hesabına anında yatacak! SON BAŞVURU 1 EYLÜL! Resmi Gazete'de yayımlandı!
Çiftçi milyonlarca vatandaş için güzel haber geldi. Prim desteği haberini duyanlar konu hakkında araştırmalara başladı. Peki, prim desteği ne zaman ödenecek? Prim desteği başvurusu ne zaman? İşte merak edilenler...
21.07.2022 10:01 - Son Güncelleme: 21.07.2022 10:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2022 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olarak arpa ve buğday üretimi yapan çiftçilere destek verilecek. Prim desteği başvurusu ve konu hakkında detayları haberimizin devamından takip edebilirsiniz.
2022 MAZOT GÜBRE DESTEĞİ DÖNÜM BAŞINA NE KADAR?
Mazot ve gübre desteği ödeme takvimi: 2022 T.C kimlik numarasına göre mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak