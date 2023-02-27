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Haberler Ekonomi Nuh Çimento TEMETTÜ ÖDEMELERİ hesaba yattı mı? Dört gözle bekleniyor! TARİH BELLİ OLDU! 2023 NUHCM temettü ödemeleri saat kaçta, ne zaman yatacak?

Nuh Çimento TEMETTÜ ÖDEMELERİ hesaba yattı mı? Dört gözle bekleniyor! TARİH BELLİ OLDU! 2023 NUHCM temettü ödemeleri saat kaçta, ne zaman yatacak?

Nuh Çimento temettü ödemeleri ne zaman yatacakj sorusu merak ediliyor. Nuh Çimento, 2023 yılı için temettü ödemesi planlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şirketin yönetim kurulu, hissedarlarına yapılacak temettü miktarını belirledi ve ödemenin zamanı hakkında bilgi verdi. Peki, Nuh Çimentö temettü ödemesi ne zaman yatcak? İşte detaylar...

takvim.com.tr
27.02.2023 10:26 - Son Güncelleme: 27.02.2023 10:26
Nuh Çimento TEMETTÜ ÖDEMELERİ hesaba yattı mı? Dört gözle bekleniyor! TARİH BELLİ OLDU! 2023 NUHCM temettü ödemeleri saat kaçta, ne zaman yatacak?

Nuh Çimento, temettü ödemesi ile birlikte hissedarlarına karşı gösterdiği sorumluluğun farkında olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Peki, Nuh Çimentö temttü ödemeleri ne zaman yatacak? İşte detaylar...

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Nuh Çimento TEMETTÜ ÖDEMELERİ hesaba yattı mı? Dört gözle bekleniyor! TARİH BELLİ OLDU! 2023 NUHCM temettü ödemeleri saat kaçta, ne zaman yatacak?

NUH ÇİMENTO TEMETTÜ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Borsa İstanbul'da, hissedarlarına ödeyecekleri temettü tutarları ve temettü tarihleri belli olan şirketler en sık aratılanlar arasında yer alıyor.

Nuh Çimento TEMETTÜ ÖDEMELERİ hesaba yattı mı? Dört gözle bekleniyor! TARİH BELLİ OLDU! 2023 NUHCM temettü ödemeleri saat kaçta, ne zaman yatacak?

Borsada işlem gören firmalar temettü ödeme tarihlerini de peş peşe açıklamaya devam ediyor.

Nuh Çimento TEMETTÜ ÖDEMELERİ hesaba yattı mı? Dört gözle bekleniyor! TARİH BELLİ OLDU! 2023 NUHCM temettü ödemeleri saat kaçta, ne zaman yatacak?

BUGÜN HESABA YATIYOR

Nuh Çimento bugün itibariyle temettü ödeyecek. Verilen bilgilere göre, Nuh Çimento 27 Şubat 2023 tarihinde yani bugün hesaplara ödemeleri yatıracak.

Nuh Çimento TEMETTÜ ÖDEMELERİ hesaba yattı mı? Dört gözle bekleniyor! TARİH BELLİ OLDU! 2023 NUHCM temettü ödemeleri saat kaçta, ne zaman yatacak?

NUH ÇİMENTO 2023 TEMETTÜ ÖDEMESİ NE KADAR?

Şirket hisse başına brüt 4,60 lira ve 4,14 lira net temettü verecek.

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