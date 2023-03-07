Nisan ayında iki değil üç misli ödeme yapılacak! EYT'liye 6.600 TL AVANS + 9.200 TL Promosyon! %30 zamlı maaş, 19 bin 982 TL tazminat...

NE KADAR AVANS VERİLECEK?

Daha önce yapılan düzenleme ile en düşük emekli aylığı 5.500 TL olarak belirlendi. Avans tutarının en az 5.500 TL olarak belirlenmesi halinde EYT'lilere, emekli aylığı bağlama işlemlerinin tamamlanması beklenmeden avans ödemesi yapılması mümkün görünüyor. İlk ay için yapılacak avans ödemesine 1.100 TL bayram ikramiyesi de dahil edildiğinde en az 6.600 TL avans ödemesi yapılabilir. Ancak konu hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.