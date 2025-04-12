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Nisan 2025 sıfır faizli kredi veren bankalar: Hangi banka ne kadar kredi veriyor? Limitler 75 bin TL'yi geçti

Faizsiz kredi kampanyaları, Nisan 2025 itibarıyla vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Artan ihtiyaçlara karşı bütçesini zorlamadan çözüm arayanlar, bankaların sunduğu sıfır faizli kredi fırsatlarını yakından takip ediyor. Bazı bankalar, 6 aya varan vadelerle ve 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği sunuyor. Kimi bankalar ise bu imkanı taksitli nakit avans seçenekleriyle destekliyor. Peki hangi banka ne kredi veriyor? İşte 0 faizli kredi veren bankalar…

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Giriş Tarihi :12 Nisan 2025 , 19:43 Güncelleme Tarihi :12 Nisan 2025 , 19:43
Nisan 2025 sıfır faizli kredi veren bankalar: Hangi banka ne kadar kredi veriyor? Limitler 75 bin TL’yi geçti

Bankaların faizsiz kredi kampanyalarında Nisan ayı itibarıyla güncellemeye gidildi. Özel bankaların yeni müşterilere yönelik sunduğu 0 faizli kredi fırsatları, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için cazip seçenekler sunuyor. Peki faizsiz kredi veren bankalar hangisi? İşte 2025 Nisan ayı sıfır faiz ile kredi veren bankaların listesi!

Nisan 2025 sıfır faizli kredi veren bankalar: Hangi banka ne kadar kredi veriyor? Limitler 75 bin TL’yi geçti

Faizsiz kredi tutarı 75 bin liraya çıktı

Nisan ayı itibariyle bankaların faizsiz kredi kampanyalarında dikkat çeken artışlar yaşandı. Bazı bankalar, 0 faizli kredi üst limitini 75 bin liraya kadar yükseltti. Özellikle yeni müşteri kazanmaya yönelik kampanyalarda öne çıkan bu güncellemeler, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara önemli avantajlar sağlıyor.

Nisan 2025 sıfır faizli kredi veren bankalar: Hangi banka ne kadar kredi veriyor? Limitler 75 bin TL’yi geçti

Sıfır faizsiz kredi veren bankalar ⤵

Akbank: 55 bin TL

30 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

Nisan 2025 sıfır faizli kredi veren bankalar: Hangi banka ne kadar kredi veriyor? Limitler 75 bin TL’yi geçti

Garanti BBVA: 75 bin TL

50 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

Nisan 2025 sıfır faizli kredi veren bankalar: Hangi banka ne kadar kredi veriyor? Limitler 75 bin TL’yi geçti

İş Bankası: 55 bin TL

25 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
30 bin TL Ek Hesap (1 ay vadeli)

Nisan 2025 sıfır faizli kredi veren bankalar: Hangi banka ne kadar kredi veriyor? Limitler 75 bin TL’yi geçti

Yapı Kredi: 50 bin TL

25 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

Nisan 2025 sıfır faizli kredi veren bankalar: Hangi banka ne kadar kredi veriyor? Limitler 75 bin TL’yi geçti

QNB: 55 bin TL

30 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)

Detaylı ve en güncel bilgilere ulaşmak için bankaların resmi internet siteleri üzerinden açıklanan kredi kampanyaları takip edilebilir. Her bankanın faizsiz kredi koşulları, başvuru şartları ve vade seçenekleri farklılık gösterebilir.

Nisan 2025 sıfır faizli kredi veren bankalar: Hangi banka ne kadar kredi veriyor? Limitler 75 bin TL’yi geçti

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)