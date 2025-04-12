Nisan 2025 sıfır faizli kredi veren bankalar: Hangi banka ne kadar kredi veriyor? Limitler 75 bin TL’yi geçti

Bankaların faizsiz kredi kampanyalarında Nisan ayı itibarıyla güncellemeye gidildi. Özel bankaların yeni müşterilere yönelik sunduğu 0 faizli kredi fırsatları, acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için cazip seçenekler sunuyor. Peki faizsiz kredi veren bankalar hangisi? İşte 2025 Nisan ayı sıfır faiz ile kredi veren bankaların listesi!

Faizsiz kredi tutarı 75 bin liraya çıktı Nisan ayı itibariyle bankaların faizsiz kredi kampanyalarında dikkat çeken artışlar yaşandı. Bazı bankalar, 0 faizli kredi üst limitini 75 bin liraya kadar yükseltti. Özellikle yeni müşteri kazanmaya yönelik kampanyalarda öne çıkan bu güncellemeler, nakit ihtiyacı olan vatandaşlara önemli avantajlar sağlıyor.

Sıfır faizsiz kredi veren bankalar ⤵ Akbank: 55 bin TL



30 bin TL ihtiyaç kredisi (6 ay vadeli)

25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)





Garanti BBVA: 75 bin TL



50 bin TL ihtiyaç kredisi (3 ay vadeli)

25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)