Netleşti ve başvurular başladı! 2022 yılı 18 yaşını dolduran herkese aylık 5 bin 104 TL harçlık ödemesi yapılacak
İŞKUR gereksinim sahibi vatandaşlara görkemli bir hizmet vererek aylık 5.100 TL harçlık ödemesi sunuyor. Bu da iş bulmak isteyenlerin karşısına seçenek fırsatların çıkmasını da olası kılıyor. Elbette ki bu ayrıcalıklı fırsatlardan yararlanmak amacıyla işbaşı programlarına dahil olmak gerekmektedir. Peki, işbaşı programlarının zamanı ne kadardır? İşte detaylar!
03.09.2022 12:54 - Son Güncelleme: 03.09.2022 12:54
İşbaşı Programlarının Süresi
Kişilerin en çok sorduğu sorulardan birisi de işbaşı programlarının ne kadar süreceği sorusudur. İşbaşı programlarının ne kadar süreceği ile ilgili İŞKUR açıklamalarda bulundu.
Genellikle haftalık olarak 6 günü aşmamak üzere haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde programların gerçekleşeceği İŞKUR doğrultusundan belirlenmiş oldu.