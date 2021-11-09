Ne kadar emekli maaşı alırım? Yeni emekli olanlar ne kadar, kaç TL alır? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır?
Uzun yıllar çalışma hayatında yer alan vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında Ne kadar emekli maaşı alırım? Yeni emekli olanlar ne kadar, kaç TL alır? Soruları yer alıyor. Sigorta başlangıç tarihi, ödenen primler, yaş şartının tamamlanması gibi daha pek çok detaya bakılarak emeklilik hakkı tanınıyor. Emeklilik tarihinin tüm hızıyla araştırılmasının yanı sıra emekli maaşının nasıl hesaplanabildiği merak ediliyor. SGK'dan sorgulama yapmak isteyenler 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Sorusuna cevap arıyor. İşte tüm detaylar!
Ne kadar emekli maaşı alırım? Yeni emekli olanlar ne kadar, kaç TL alır? 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Uzun yıllar çalışmanın ardından yaşlılık hayatında emekli maaşı ile ekonomik olarak rahat yaşamak isteyenler bu hayata ne zaman kavuşacaklarını ve ne kadar maaş alacaklarını merak ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) tüm şartlarını taşıyanlar emeklilik hakkı elde ediyor. Peki maaş hesaplaması nereden yapılıyor?
2021 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?
Açıklanan enflasyon rakamları sonrası zam miktarları belli oldu. Yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine toplamda yüzde 7,33 artış geldi. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında da yüzde 8,37 artış yapıldı.
4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar da e-Devlet sisteminden alacakları maaşı öğrenebilirler. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra hizmet dökümü sayfasında yer alan 4B emekli maaşı hesaplama linkine tıklayarak esnaf veya tarım işçisi seçenekleri tercih edilmeli.
4C kamu çalışanları ise alacakları emekli aylıklarını 4B emeklileri gibi uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.