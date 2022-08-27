Ne Almanya, ne de Hollanda modeli! Prim ve yaş şartında... EYT’de son dakika! Bakan Bilgin açıkladı! Detaylar netleşti!

EYT'de son dakika gelişmesi. Milyonlarca vatandaş bekliyor! Nefesler tutuldu. Yaklaşık 6 milyon EYT'liyi ilgilendiren yasa önümüzdeki günlerde Meclis'te olacak. Hükümet, 3600 ek göstergenin ardından emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmaları hızlandırdı. Çözüm formüllerinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. EYT'liler konusunda geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT çalışmasının yıl sonunda ya da yıl başında TBMM'ye geleceğini söyledi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "EYT ve öğretmenlerimiz konusunda da ilgili bakanlıklarımızla koordineli çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor." dedi. Çalışma Grubunun masasındaki EYT formülleri netleşti. Peki, emekli aylığı nasıl hesaplanacak? EYT son dakika durumu nedir? EYT hangi formül kullanılacak? İşte tüm merak edilenler...