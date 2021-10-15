Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Nakit isteyenlere müjde! Aylık 184 TL ile 5 bin TL ihtiyaç kredisi! İNG, Akbank, Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranları!

Nakit isteyenlere müjde! Aylık 184 TL ile 5 bin TL ihtiyaç kredisi! İNG, Akbank, Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranları!

Para sıkıntısı çeken vatandaşlar için bankalar tarafından sık sık kampanya yapılmaya devam ediyor. Bankadan ihtiyaç kredisi alarak acil nakit sıkıntısını gidermek ve geri ödemelerini kolay yapmak isteyenler için seçenekler sunuluyor. Aylık 184 TL ile 5 bin TL ihtiyaç kredisi yoğun ilgi görüyor ve daha fazla tutar çekmek isteyenler için de uygun ödeme koşulları, 3 ay erteleme imkanı gibi bütçeyi zorlamayacak fırsatlar veriliyor. Peki İNG, Akbank, Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranları ne kadar? Yararlanmak ve başvuru yapmak isteyenler için tüm bilgileri haberimizde derledik.

15.10.2021 12:44 - Son Güncelleme: 15.10.2021 12:44
Nakit isteyenlere müjde! Aylık 184 TL ile 5 bin TL ihtiyaç kredisi! İNG, Akbank, Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranları!

Zaman zaman nakit ihtiyacı duyanlar ya da almak istedikleri, kurmak istedikleri iş gibi durumlarda birikmiş nakitlerinin üzerine ekstra miktar almak isteyenler bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarını merak ediyor. İNG, Akbank, Finansbank, Halkbank, Garanti Bankası, TEB gibi daha pek çok bankanın güncel faiz oranlarını haberimizden inceleyebilir, sizin için en uygun olanı tercih edebilirsiniz. 5 bin TL ihtiyaç kredisini 3 ay ertelemeli olarak alabilirsiniz, isterseniz çekmek istediğiniz tutar daha fazla da olabilir. İşte ayrıntılar…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nakit isteyenlere müjde! Aylık 184 TL ile 5 bin TL ihtiyaç kredisi! İNG, Akbank, Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranları!

5.000 TL ING 3 Ay Ertelemeli Kredi

3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,35

Aylık Taksit

184 TL

Toplam Ödeme

6.638,04TL

Nakit isteyenlere müjde! Aylık 184 TL ile 5 bin TL ihtiyaç kredisi! İNG, Akbank, Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranları!

5.000 TL QNB Finansbank 3 Ay Ertelemeli Kredi

3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

%1,34

Aylık Taksit

552,09 TL

Toplam Ödeme

19.875,16 TL

Nakit isteyenlere müjde! Aylık 184 TL ile 5 bin TL ihtiyaç kredisi! İNG, Akbank, Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranları!

5.000 TL Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı

% 2,49

Aylık Taksit

505,55 TL

Toplam Ödeme

4.649,86 TL

Nakit isteyenlere müjde! Aylık 184 TL ile 5 bin TL ihtiyaç kredisi! İNG, Akbank, Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranları!

Akbank ihtiyaç kredisi

5.000 TL 36 ay vade aylık 204 TL taksitle

SON DAKİKA