Nakit isteyenlere müjde! Aylık 184 TL ile 5 bin TL ihtiyaç kredisi! İNG, Akbank, Finansbank ihtiyaç kredisi faiz oranları!

Zaman zaman nakit ihtiyacı duyanlar ya da almak istedikleri, kurmak istedikleri iş gibi durumlarda birikmiş nakitlerinin üzerine ekstra miktar almak isteyenler bankaların ihtiyaç kredisi kampanyalarını merak ediyor. İNG, Akbank, Finansbank, Halkbank, Garanti Bankası, TEB gibi daha pek çok bankanın güncel faiz oranlarını haberimizden inceleyebilir, sizin için en uygun olanı tercih edebilirsiniz. 5 bin TL ihtiyaç kredisini 3 ay ertelemeli olarak alabilirsiniz, isterseniz çekmek istediğiniz tutar daha fazla da olabilir. İşte ayrıntılar…