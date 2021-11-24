Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 250 bin TL konut kredisi için aylık taksit ödeme hesaplama! Herkes kiradan kurtulacak…
Ev satın almak için yıllarca çalışıp peşinat biriktirenler bankadan da nakit desteği alarak bu hayalini gerçekleştirmek istiyor. Bankalar birbiriyle yarışa giriyor ve aylık olarak faiz oranlarını ve kampanyalarında güncellemeler yapıyor. 250 bin TL 48 ay vade ile konut kredisi için aylık taksit ödemelerinin ne kadar olduğu, nasıl hesaplandığı gibi bilgiler araştırma konusu oluyor. Bütçesine en uygun konut kredisini tercih etmek isteyenler için bankaların güncel ödeme planlarını haberimizde derledik.
24.11.2021 09:46
- Son Güncelleme: 24.11.2021 09:46
Kiradan kurtulmak ve kendi evinin sahibi olmak herkesin hayalidir, bunun için biriktirdikleri peşinata para eklemek isteyenler konut kredisi araştırmalarını yapıyor. 250 bin TL konut kredisi için aylık taksit ödeme hesaplama ekranı merak ediliyor ve hangi bankanın ne kadar konut kredisi faiz oranı sunduğu, 36 ay vade ile aylık taksitlerin ne kadar olduğu haberimizde yer alıyor. Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası gibi daha pek çok bankanın konut kredisi faiz oranlarını haberimizden inceleyerek bütçenize en uygun olanı tercih edebilirsiniz.