Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 250 bin TL konut kredisi için aylık taksit ödeme hesaplama! Herkes kiradan kurtulacak…

Kiradan kurtulmak ve kendi evinin sahibi olmak herkesin hayalidir, bunun için biriktirdikleri peşinata para eklemek isteyenler konut kredisi araştırmalarını yapıyor. 250 bin TL konut kredisi için aylık taksit ödeme hesaplama ekranı merak ediliyor ve hangi bankanın ne kadar konut kredisi faiz oranı sunduğu, 36 ay vade ile aylık taksitlerin ne kadar olduğu haberimizde yer alıyor. Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası gibi daha pek çok bankanın konut kredisi faiz oranlarını haberimizden inceleyerek bütçenize en uygun olanı tercih edebilirsiniz.