Nakit ihtiyacı olan kişilere 20.000 TL ödeme haberi geldi! Hemen bugün ve yarın hesaplara yatıyor
Akbank, Garanti Bankası, Şekerbank, TEB bankası üzerinden müracaat yapan vatandaşlar 20 bin TL'ye kadar nakit fırsatı imkânından yararlanabilecekler. Banka kredi puanını sorguladıktan sonra bankanın vatandaşlara sunmuş bulunduğu tüketici kredisi kampanyasına katılım yapabilirler. Böylece kolay bir şekilde bu avantajlı kredi kampanyasına dahil olarak süratli bir şekilde kredi kullanmanız olası olacak.
29.09.2022 14:01 - Son Güncelleme: 29.09.2022 14:03