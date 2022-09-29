Nakit ihtiyacı olan kişilere 20.000 TL ödeme haberi geldi! Hemen bugün ve yarın hesaplara yatıyor

Akbank, Garanti Bankası, Şekerbank, TEB bankası yapmış bulunduğu kampanya ile tüketici kredisi kullanmak isteyen vatandaşlara 36 ay vade seçenekleri ile hizmet verecek nokta sigortalı ya da emekli olarak vatandaşın çalışıyor olması halinde prosedür yapılacak.