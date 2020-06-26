Haberler Galeri Ekonomi Milyonluk araçlar otoparklarda çürüyor

Milyonluk araçlar otoparklarda çürüyor

Antalya'da, icra yoluyla yediemin depolarına çekilerek yazın güneş, kışın yağmur altında çürümeye terk edilen araçların sayısı her geçen gün artıyor. Araçların bir kısmı ise ruhsat sahibi, haciz işlemi öncesinde aracın motorundan direksiyon simidine değerli parçaları söküp yasa dışı yollarla sattığı için yıllarca satılmadan çürümeyi bekliyor.

26.06.2020 17:12 - Son Güncelleme: 26.06.2020 17:12
Milyonluk araçlar otoparklarda çürüyor

İcradan ya da eksik evrak nedeniyle trafikten menedilen binlerce otomobil ve motosiklet, yediemin otoparklarında çürümeye terk edildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milyonluk araçlar otoparklarda çürüyor

Otoparklara çektirilen araçlar arasında 15 yıldır bekleyenlerin yanı sıra, ne zaman geldiği belli olmayan motosikletlerin de olduğu öğrenildi.

Milyonluk araçlar otoparklarda çürüyor

Biriken araçlara sürekli yer açmak zorunda kalan ve satışı yapılan icralık araçlardan otopark ücretinin çok altında ücretler alındığı için zarar eden işletme sahipleri ise durumdan şikayetçi.

Milyonluk araçlar otoparklarda çürüyor

34 dönüm arazi üzerine kurulu otoparkta 2 bin 700 otomobil 2 bine yakın motosiklet yıllarca bekliyor. Araçlar arasında ikinci el piyasa değeri 1 milyon TL'yi bulan lüks ciplerden, 400 TL'lik motosikletlere kadar her türden model ve marka aracı bulmak mümkün.

Milyonluk araçlar otoparklarda çürüyor

BORÇLULARIN UYANIKLIĞI OTOPARKÇIYA ZARAR
Zaman zaman dosyası ihaleye çıkarılan araçların çoğunluğu alıcı bulunmadığı için yediemin otoparkına dönüyor. Bazı araçlar, üzerindeki vergiler ve borçlar nedeniyle pahalı bulunup alınmazken, bazıları ise kullanılamayacak durumda olduğu için alıcısı çıkmıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı 2025'de işte bu meslekler popüler olacak! İlk sıradakine çok şaşıracaksınız
2025'de işte bu meslekler popüler olacak! İlk sıradakine çok şaşıracaksınız