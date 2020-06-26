Milyonluk araçlar otoparklarda çürüyor
Antalya'da, icra yoluyla yediemin depolarına çekilerek yazın güneş, kışın yağmur altında çürümeye terk edilen araçların sayısı her geçen gün artıyor. Araçların bir kısmı ise ruhsat sahibi, haciz işlemi öncesinde aracın motorundan direksiyon simidine değerli parçaları söküp yasa dışı yollarla sattığı için yıllarca satılmadan çürümeyi bekliyor.
26.06.2020 17:12
- Son Güncelleme: 26.06.2020 17:12
BORÇLULARIN UYANIKLIĞI OTOPARKÇIYA ZARAR
Zaman zaman dosyası ihaleye çıkarılan araçların çoğunluğu alıcı bulunmadığı için yediemin otoparkına dönüyor. Bazı araçlar, üzerindeki vergiler ve borçlar nedeniyle pahalı bulunup alınmazken, bazıları ise kullanılamayacak durumda olduğu için alıcısı çıkmıyor.
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