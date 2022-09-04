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Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çözüm belli oldu! 5 aşamada tamamlanacak: EYT'lilere kapsam belirlenip emeklilik verilecek

Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a çözüm 5 aşamada tamamlanacak. Çalışma Bakanlığı kapsam ve şartlara ilişkin hazırlıkları yaparken, Maliye Bakanlığı da mali boyutunu ortaya koyacak. Peki, EYT'liler için çözüm yolu ne? İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için derlediğimiz EYT dosyası...

Çığıl Ön Yener
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04.09.2022 06:56 - Son Güncelleme: 04.09.2022 06:56
Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çözüm belli oldu! 5 aşamada tamamlanacak: EYT’lilere kapsam belirlenip emeklilik verilecek

Emeklilik için yaşı bekleyenlerin heyecanla beklediği düzenleme için hazırlıklar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde sürüyor.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çözüm belli oldu! 5 aşamada tamamlanacak: EYT’lilere kapsam belirlenip emeklilik verilecek

Yıl sonuna kadar düzenlemenin tamamlanması, 2023'ün Ocak ayında da Meclis maratonunun başlaması bekleniyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çözüm belli oldu! 5 aşamada tamamlanacak: EYT’lilere kapsam belirlenip emeklilik verilecek

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) çözüm için pek çok formül gündeme gelirken, bu formüller çerçevesinde yapılan çalışma 5 adımda tamamlanacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çözüm belli oldu! 5 aşamada tamamlanacak: EYT’lilere kapsam belirlenip emeklilik verilecek

İşte EYT'lilere çözüm yolu:

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çözüm belli oldu! 5 aşamada tamamlanacak: EYT’lilere kapsam belirlenip emeklilik verilecek

KAPSAM: Çalışmanın en önemli aşamasını kapsam oluşturuyor.

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