Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çözüm belli oldu! 5 aşamada tamamlanacak: EYT'lilere kapsam belirlenip emeklilik verilecek
Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a çözüm 5 aşamada tamamlanacak. Çalışma Bakanlığı kapsam ve şartlara ilişkin hazırlıkları yaparken, Maliye Bakanlığı da mali boyutunu ortaya koyacak. Peki, EYT'liler için çözüm yolu ne? İşte habere ilişkin tüm detaylar ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için derlediğimiz EYT dosyası...
04.09.2022 06:56 - Son Güncelleme: 04.09.2022 06:56
Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) çözüm için pek çok formül gündeme gelirken, bu formüller çerçevesinde yapılan çalışma 5 adımda tamamlanacak.