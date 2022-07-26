46, 47, 48, 49 yaşı beklemeden maaşınızı almaya başlayın! EYT'de 3 reçeteyle Türkiye formülü butonu! Annelere EYT ile erken emeklilik geliyor! 20 yıl prim yetecek
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yapılan çalışmalarda formüller dikkat çekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Bakanlık bünyesinde çalışma grubu oluşturduk. Maliye Bakanlığı da sürece katılacak. En uygun formülü devreye sokacağız" dedi. EYT'de Türkiye modelinin oluşturulması hedeflenirken, bu noktada 3 formül öne çıkıyor. Kademeli emeklilik, prim formülü, maaş formülü arasından biri seçilecek. Daha sonra alternatifli formüller Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Son kararı Başkan Erdoğan verecek. Öte yandan staj süresinin başlangıç olarak kabul edilmesi talepleri ile EYT çalışması birleştiriliyor. Sigortalılar EYT kapsamı dışında kalırken, stajın başlangıç tarihi kabul edilmesi durumunda EYT'li de olacaklar. İşte formüller ve staj talebi hakkında detaylar...
EYT çıktı mı, ne zaman çıkacak? EYT kimleri kapsayacak? gibi bir çok soru emeklilikte yaşa takılanlar tarafından sıklıkla araştırılıyor. Son dakika yaşa takılanlara emeklilik yolu açılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde süren çalışmalarda maaş, prim ve yaş formülleri üzerinde duruluyor. Düzenlemenin en geç Ocak'ta Meclis'e sunulması planlanırken EYT müjdesi bekleyen vatandaşlar son gelişmeleri yakından takip ediyor. EYT ile bir yandan da sözleşmeli personelin kadro haklarıyla ilgili çalışmalar devam ettiriliyor. Bu noktada birçok vatandaştan yeni talepler de geliyor. Bunlardan birisi de staj süreleriyle ilgili! İşte detaylar...
EYT'liler sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olanlardan oluşuyor. Emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanında bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) bulunuyor. Emekli olmak için üç şartın (sigortalılık süresi, prim ödeme ve yaş şartının) birlikte sağlanması aranıyor.
EYT'li sayılmak için sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999 tarihinden önce olup, emeklilik için gereken yaş dışındaki sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlamış olmak gerekiyor.
Bakan Bilgin "2023'te EYT çözülür diyebilir misiniz?" sorusuna da şu sözlerle cevap vermişti: "Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. O da önemli dosyalardan biri. Orada da alternatif maliyetleri, çözüm önerilerini oluşturmaya çalışıyoruz. Her şey önümüzde." Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, önlerinde acil çözülmesi gereken sorunlardan birinin de "geçici işçiler" olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Bu sorunu çözeceğiz. Onlara söz verdim. Öncelikli çözeceğimiz sorunlardan birisi bu. Bunun yanında kamuda sözleşmeliler sorunu var. Bunları sadeleştireceğiz, sözleşme yapılması zorunlu olanları statülere dönüştüreceğiz, diğerlerinin de kadro haklarını vereceğiz."
EYT ile ilgili son açıklamalar yakından takip edilirken yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak çalışmada gelinen durum da merak konusu. Milyonlarca kişi çıkacak sonucu bekliyor. Bir yandan da çalışmalarda üzerinde durulan formülleri öğrenmek istiyor. İşte dikkat çeken 3 formül;
KADEMELİ EMEKLİLİK
Formüllerden biri, yaşın kademeli olarak düşürülmesini içeriyor. Bu kapsamda 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlarda istenen yaş koşulunun kademeli olarak düşürülebileceği belirtiliyor.
Bu formüle göre, EYT'liler için yaş koşulu aşağı çekilecek. Ancak herkes aynı anda emekli olmayacak. Örneğin; 5000 günü olan 46 yaşındaki kişi ile 9 bin günü olan 51 yaşındaki kişi aynı anda emekli edilmeyecek. Bu formül hayata geçerse, 9 bin günü olan ve yaşı 51 olan daha önce emekli aylığına kavuşacak.