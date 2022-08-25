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Haberler Ekonomi Milyonlara eylül müjdesi! Dar gelirliye ucuz konut, yeni kadro geliyor, KYK borçları siliniyor, icralık borçlar tasfiye ediliyor

Milyonlara eylül müjdesi! Dar gelirliye ucuz konut, yeni kadro geliyor, KYK borçları siliniyor, icralık borçlar tasfiye ediliyor

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ve yaz aylarıyla birlikte başlayan birçok çalışma tamamlanma aşamasına geldi. Eylül ayı ile birlikte konuttan KYK borcuna, kamuda kadrodan, ciralık olan borçlara kadar birçok konuda önemli açıklamalar yapılacak..

25.08.2022 06:59 - Son Güncelleme: 25.08.2022 06:59
Milyonlara eylül müjdesi! Dar gelirliye ucuz konut, yeni kadro geliyor, KYK borçları siliniyor, icralık borçlar tasfiye ediliyor

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ve yaz aylarıyla birlikte başlayan birçok çalışma tamamlanma aşamasına geldi.

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Milyonlara eylül müjdesi! Dar gelirliye ucuz konut, yeni kadro geliyor, KYK borçları siliniyor, icralık borçlar tasfiye ediliyor

Bu çalışmaların büyük kısmı Eylül ayı ile birlikte açıklanacak.

Milyonlara eylül müjdesi! Dar gelirliye ucuz konut, yeni kadro geliyor, KYK borçları siliniyor, icralık borçlar tasfiye ediliyor

Hazırlanacak torba yasa ile birçok konu çözüme kavuşturulurken, açıklanacak konut projeleri milyonlarca vatandaşın ev sahibi olmasını sağlayacak.

Milyonlara eylül müjdesi! Dar gelirliye ucuz konut, yeni kadro geliyor, KYK borçları siliniyor, icralık borçlar tasfiye ediliyor

İşte Eylül ayı ile birlikte açıklanacak ve bir çoğunun Ekim'de TBMM açılmasıyla birlikte yasalaşacağı yenilikler...

Milyonlara eylül müjdesi! Dar gelirliye ucuz konut, yeni kadro geliyor, KYK borçları siliniyor, icralık borçlar tasfiye ediliyor

SOSYAL KONUT 13 EYLÜL'DE: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı cumhuriyet tarihinin en büyük konut projesi milyonlarca vatandaşı ev sahibi yapacak.

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