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Milyonlarca kişi bekliyor! Gebze-Halkalı Marmaray hattı 10 gün sonra açılacak

Halkalı-Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarında 2013 yılından beri süren yenileme çalışmalarında sona erdi. 76.6 kilometrelik hat 10 gün sonra açılacak. Günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hattın Marmaray ile entegrasyonu sağlandığında Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek.

01.03.2019 12:12 - Son Güncelleme: 01.03.2019 12:12
Milyonlarca kişi bekliyor! Gebze-Halkalı Marmaray hattı 10 gün sonra açılacak

Halkalı-Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarında 2013 yılından beri süren yenileme çalışmalarında sona erdi. 76.6 kilometrelik hat 10 gün sonra açılacak.

Milyonlarca kişi bekliyor! Gebze-Halkalı Marmaray hattı 10 gün sonra açılacak

Günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hattın Marmaray ile entegrasyonu sağlandığında Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek

Milyonlarca kişi bekliyor! Gebze-Halkalı Marmaray hattı 10 gün sonra açılacak

2013 YILINDAN BU YANA ÇALIŞMALAR SÜRÜYORDU

Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan, 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattının Pendik-Gebze bölümü 29 Nisan 2012 de, Kazlıçeşme-Halkalı bölümü 1 Mart 2013'de, Haydarpaşa-Pendik arasındaki bölüm 19 Haziran 2013'te yapılan son seferlerin ardından kapatılmıştı.

Milyonlarca kişi bekliyor! Gebze-Halkalı Marmaray hattı 10 gün sonra açılacak

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray'la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonların da yenilenmesine karar verilmişti.

Milyonlarca kişi bekliyor! Gebze-Halkalı Marmaray hattı 10 gün sonra açılacak

Yapım süresi 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılı Haziran ayında sonuçlandırılması hedeflenmişti.

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