Milyonlarca kişi bekliyor! Gebze-Halkalı Marmaray hattı 10 gün sonra açılacak
Halkalı-Gebze arasında bulunan eski banliyö hatlarında 2013 yılından beri süren yenileme çalışmalarında sona erdi. 76.6 kilometrelik hat 10 gün sonra açılacak. Günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hattın Marmaray ile entegrasyonu sağlandığında Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek.
01.03.2019 12:12
- Son Güncelleme: 01.03.2019 12:12
2013 YILINDAN BU YANA ÇALIŞMALAR SÜRÜYORDU
Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan, 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattının Pendik-Gebze bölümü 29 Nisan 2012 de, Kazlıçeşme-Halkalı bölümü 1 Mart 2013'de, Haydarpaşa-Pendik arasındaki bölüm 19 Haziran 2013'te yapılan son seferlerin ardından kapatılmıştı.
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