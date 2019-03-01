Milyonlarca kişi bekliyor! Gebze-Halkalı Marmaray hattı 10 gün sonra açılacak

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray'la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonların da yenilenmesine karar verilmişti.