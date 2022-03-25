Milyonlarca kişi alıyor duyuru yapıldı! Başvurular e-Devlet'te devam ediyor! 1.150 TL ödeme... Paralar PTT kartlarına yatmaya başladı!

Ödemeler hesaplara yatmaya başladı. Milyonlarca kişi yararlanabilecek. Duyuru yapıldı, para yardımları kimine PTT üzerinden kimine de iban yolu ile kartlara aktarılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplamda 80,5 milyon TL'lik Destek verdik." dedi. Halen başvuru yapmak isteyenler e-Devlet kapısı üzerinden başvuruda bulunabilecek. İşte detaylar...