Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Milyonlarca kişi alıyor duyuru yapıldı! Başvurular e-Devlet'te devam ediyor! 1.150 TL ödeme... Paralar PTT kartlarına yatmaya başladı!

Milyonlarca kişi alıyor duyuru yapıldı! Başvurular e-Devlet'te devam ediyor! 1.150 TL ödeme... Paralar PTT kartlarına yatmaya başladı!

Başvuruları Şubat ayında başlayan doğalgaz destek ödeme başvuruları halen devam ediyor. Başvuru ekranına ulaşmak isteyenler için e- Devlet ekranı linkine haberimizde yer verdik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi olan hanelere 450 lira ile 1150 lira arası destek sağlanıyor. Yılda iki kez hesapara yatırılacak. İlk ödemeler başladı. Bakan Derya Yanık'tan flaş açıklama geldi. İşte sıcak gelişmeler...

25.03.2022 08:42 - Son Güncelleme: 25.03.2022 08:42
Paralar PTT kartlarına yatmaya başladı! Milyonlarca kişi alıyor duyuru yapıldı! Başvurular e-Devlet’te devam ediyor! 1.150 TL ödeme...

Ödemeler hesaplara yatmaya başladı. Milyonlarca kişi yararlanabilecek. Duyuru yapıldı, para yardımları kimine PTT üzerinden kimine de iban yolu ile kartlara aktarılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplamda 80,5 milyon TL'lik Destek verdik." dedi. Halen başvuru yapmak isteyenler e-Devlet kapısı üzerinden başvuruda bulunabilecek. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Paralar PTT kartlarına yatmaya başladı! Milyonlarca kişi alıyor duyuru yapıldı! Başvurular e-Devlet’te devam ediyor! 1.150 TL ödeme...

Doğal gaz tüketim desteği ödemelerini başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık güzel haberi şu sözlerle duyurdu:

"İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişiyor.

Paralar PTT kartlarına yatmaya başladı! Milyonlarca kişi alıyor duyuru yapıldı! Başvurular e-Devlet’te devam ediyor! 1.150 TL ödeme...

Ödemelerimizi iki taksit olarak gerçekleştiriyoruz. Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 TL ile 575 TL arasında değişecek."

Paralar PTT kartlarına yatmaya başladı! Milyonlarca kişi alıyor duyuru yapıldı! Başvurular e-Devlet’te devam ediyor! 1.150 TL ödeme...

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz Tüketim Desteği'ne https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti sayfasından başvuru yapılabiliyor.

👉DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI

Paralar PTT kartlarına yatmaya başladı! Milyonlarca kişi alıyor duyuru yapıldı! Başvurular e-Devlet’te devam ediyor! 1.150 TL ödeme...

DOĞALGAZ FATURA YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bakan Yanık, Doğalgaz Tüketim Desteği'nden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelerin yararlanabildiğini anlattı.

SON DAKİKA